Eddy Olivares, vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), calificó como ordenado el proceso electoral en el recinto Fe y Alegría de Los Mameyes, donde ejerció su derecho al voto en horas de la mañana.

"Todo muy en orden, el proceso bien rápido en el que producto del orden la gente ha votado sin ningún tipo de dificultad. Es un reflejo de que va a ser una jornada concurrida", aseguró.

"Tendremos unas elecciones que serán un referente, en el que, sin lugar a dudas, serán las elecciones más íntegras de la historia democrática de la República Dominicana", añadió.

En conversación con Diario Libre minimizó las denuncias de casos de proselitismo político a las afueras de los recintos, asegurando que las aglomeraciones se deben a que son eventos donde personas que tienen mucho tiempo sin verse se reúnen.

"Antes se daba la presencia de ciudadanos que se acercan a los recintos y esa ha sido una tradición dominicana y es muy difícil que el ciudadano que acude a votar se retire de inmediato a sus hogares, casi siempre se quedan conversando. Hay gente que se ve el día de la votación, que se ha mudado del barrio y siguen votando en el barrio", agregó.

Aseguró que en ese recinto no se ejerce el proselitismo ni el propagandismo. "No he observado ninguna actividad de carácter proselitista, se nota todo muy ordenado, la gente es muy respetuosa, no hay ni un solo gafete y todo está funcionando perfectamente".

"Es un proceso completamente distinto y la gente acude ante el colegio que le corresponde en orden y la votación muy rápida", dijo.

Aseguró que en materia electoral "la República Dominicana es un ejemplo para la región y el mundo; es una muestra del civismo de los dominicanos". "La democracia participativa que implica que los ciudadanos acuden hacia las urnas se consolida".

Asimismo, dijo que no hay ningún reporte de que un policía militar electoral haya maltratado a ciudadanos durante el ejercicio de su derecho de votar en las elecciones.