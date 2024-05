Diputado se enoja por vinculación con caso Falcón

Nelson Marmolejos, diputado perremeísta reelecto en Santiago, expresó anoche su molestia por una publicación de Diario Libre sobre su reelección y las investigaciones en su contra por presuntos vínculos con la red de lavado de activos del narcotráfico conocida como operación Falcón.

Marmolejos, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), insultó al periodista Edward Fernández de Diario Libre a través de mensajes de WhatsApp, llamándolo "basura", "mercenario" y "chatarra".

En uno de sus mensajes -plagados de faltas ortográficas-, Marmolejos escribió: "Basura lo que tú debes escribir como periodista mercenario, es que en el 2020 supuestamente financiado por el narcotráfico yo obtuve 10,977 votos y ahora en el 2024 obtuve 12,495 votos, luego de ustedes los periodistas chatarra hablar tanta mierda. Resulte reelecto Lugo de tres años de ataques despiadados. Pregúntate por qué luego de tres años el órgano acusador no me ha llamado para interrogarme o por qué no me han sometido, ESO ES LO QUE LOS PERIODISTAS BASURA COMO TU DEBE PREGUNTARSE (sic)".

Posteriormente, Marmolejos compartió el enlace de la publicación con el periodista y le envió otro mensaje que decía: "Has un artículo diciendo que te llame PERIODISTA CHATARRA, MERCENARIO Y BASURA. INVESTIGA POR QUE NO ME HAN SOMETIDO y luego te darás cuenta que eres eso solo una basura (sic)".

El diputado fue el segundo más votado en la Circunscripción 3 de Santiago, recibiendo casi 12,500 votos en las elecciones del 19 de mayo pasado.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/24/whatsapp-image-2024-05-24-at-7.04.53-am_1.jpeg Captura de pantalla del mensaje del diputado al periodista. (DIARIO LIBRE)

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/24/whatsapp-image-2024-05-24-at-7.04.54-am_1.jpeg Captura de pantalla del mensaje del diputado al periodista. (DIARIO LIBRE)

