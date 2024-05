Rodríguez Marchena expresa su desacuerdo con renovación del PLD

El Partido Liberación Dominicana (PLD) en el pasado proceso electoral tuvo su peor derrota. El resultado obtenido activó a lo interno de la organización política la postura de varios dirigentes pidiendo un proceso de renovación para fortalecer su imagen ante la población.

Sin embargo, otros miembros no se han sumado a las voces del partido de la estrella amarilla que piden sea renovado. Entre esas figuras está Roberto Rodríguez Marchena, miembro del Comité Central del partido y quien fuera vocero del Gobierno peledeísta por años.

"Cuando escuché a insolentes e iracundos miembros del PLD en talante turba con la disparatada consigna de "renovación", con un PLD todavía bajo los efectos de la abstención, del asedio y de la codicia electoral del gobierno, recordé a los herederos que se disputan la propiedad de la empresa familiar en vez de fortalecerla para evitar desaparecer", planteó Rodríguez Marchena.

Dijo que "en aras de la renovación y de la apertura, el PLD ha permitido que individuos que no son políticos, sino buenos en su quehacer de empresarios o de profesionales, que bien podrían estar en cualquier partido, porque no tienen credo, tengan el atrevimiento de chantajear al PLD con renovación en medio del hostigamiento del adversario, que no descansa en tratar de destruirlo o neutralizarlo".

Agregó: "El PLD es propiedad del pueblo dominicano (no una empresa privada con accionistas). Existe para defender los intereses del pueblo, no los intereses particulares de sus miembros; lucha para liberar al pueblo dominicano de sus males y procurar su bienestar y prosperidad con sus políticas". Añadió: "Danilo y su obra de gobierno son el horizonte político y seña de identidad del PLD. Su salida de la presidencia del partido es inaceptable. Inadmisible".

A continuación, el texto íntegro:



Veinte años llevaba Miguel en la empresa Miña Leite cuando fue cancelado. De ordeñar vaquitas en Santiago Rodríguez y vender leche en una camionetica Datsun 78, Miña Leite pasó a producir quesos tipo crema y de freir y suplir 63 mil raciones de leche diarias (que perdió tan pronto llegó el PRM).El dueño murió de Covid-19 en 2020 y la esposa, cansada, les pidió a dos de sus hijos, Juan (economista) y a José (abogado), que habían estudiado en los EE.UU. y España y vivían en la capital, que se hicieran cargo de la empresa familiar.La primera decisión que tomaron los hijos fue cancelar a Miguel a pesar de ser ingeniero lácteo alimentario con maestría en Curitiba, Brasil.Juan, el economista, asumió con ideas nuevas. Fabricar yogures, fue una de ellas. Eliminar la siembra de trambala (alimento de ganado) fue otra.La entusiasta renovación que el mercadólogo amigo de Juan llamó "rebranding", no llegó a materializarse, con el agravante de que Miña Leite debe ahora casi un millón de dólares al banco por las máquinas que compró.José, a quien nunca le gustó bregar con vacas, quiere su parte, al igual que las dos hermanas. Que se venda Miña Leite y a cada cual, lo que le toca. Unos pleitos montados tienen entre ellos.

Por primera vez el PLD no tiene presencia senatorial

En las elecciones del 19 de mayo pasado, el PLD logró a nivel presidencial 451,744 votos y 13 diputados. Sin embargo, por primera vez, se quedó sin representación a nivel senatorial.

Además, la institución partidaria pasó de ser la segunda fuerza política a la tercera.

Estos resultados negativos han motivado a varios miembros del partido a pedir la renovación de todas las instancias de poder del partido político.

Danilo Medina y Charlie Mariotti saldrán de la dirección del PLD

Tras la culminación de la última reunión del Comité Político del PLD, realizada el lunes de esta semana, para analizar los resultados obtenidos en las elecciones, se anunció que Danilo Medina y Charlie Mariotti no seguirán en la dirección partidaria. Esta decisión del expresidente Medina ha sido aplaudida por los dirigentes del PLD, mientras otros no la favorecen.

También se comunicó que el próximo abandono de la presidencia y secretaría general, respectivamente, fueron decisiones tomadas por motu propio para dar paso al proceso de reinvención que agotará la entidad partidaria.