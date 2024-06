Juan Ariel anuncia no aspirará a cargos de dirección en el PLD

El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Ariel Jiménez, anunció que dentro del proceso de reestructuración interna de la organización no aspirará a ningún cargo de dirección.

En ese sentido, agradeció a los que han valorado su participación en la política y creen que puede aportar en su partido desde la Presidencia o Secretaría General.

"No aspiro ni a la Presidencia ni a la Secretaría General, por dos razones, primero estoy promoviendo una idea y cuando se está promoviendo una idea se tiene que tener cuidado de no promover una candidatura porque siempre pudiese quedar que es para conveniencia propia y lo segundo es porque yo tengo compromisos académicos que una parte del año me exigen estar fuera del país", aseguró al participar en el programa El Día, por el canal 11.

Jiménez sostuvo que está promoviendo la idea de una renovación interna en el partido con jóvenes y no tan jóvenes que son talentosos y puedan aportar.

El vicepresidente del PLD actualmente es profesor titular de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos.

Leer más Juan Ariel no se apartará de la vida política ni del PLD con su ida a Harvard