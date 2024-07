Los venezolanos en República Dominicana quieren "volver a ver una Venezuela bonita"

El comando de campaña, en República Dominicana, del candidato presidencial de Venezuela Edmundo González Urrutia ofreció una rueda de prensa este jueves en la sede del Partido Socialista Cristiano (PSC) de Plaza Central, donde explicó que los 649 venezolanos con posibilidad de votar, lo podrán hacer dentro del consulado, donde habrá dos mesas electorales desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., o hasta que haya electores en la fila, como estipula la ley.

El consulado está ubicado en la entrada de la calle Ramón del Orbe, en el sector Mirador Sur, en Santo Domingo.

Aseguran que el domingo habrá un triunfo electoral contundente y comenzará una "nueva era de desarrollo social y progreso económico. "Yo quiero volver a ver una Venezuela bonita", confesó el coordinador general de campaña, Klever Correa.

A tres días de celebrarse las elecciones presidenciales, el comando de campaña ha querido hacer eco de que "ya estamos listos para sufragar en cada rincón del planeta donde nos encontramos, y en toda la extensión del territorio venezolano, votando por nuestro candidato Edmundo González, apoyado por la líder opositora María Corina Machado", declaraba el coordinador de comunicaciones, Álvaro Osorio.

Pese a que la mayoría de los 124,000 venezolanos en el país no puedan votar, hicieron un llamado de concentración en el parque Mirador Sur a partir de las 2:00 pm. de la tarde del domingo, en un acto de oración y vigilia antes del resultado final de las votaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/whatsapp-image-2024-07-25-at-13.23.08.jpeg El coordindaor del Movimiento por Venezuela, José Alberto Pérez; el coordinador de comunicación, Álvaro Osorio; el coordinador general, Klever Correa y coordinadora de actividades del movimiento, Soraimar Rivas. (ÁLVARO DE ARAOZ)

Piden que aquellos que sí puedan ejercer el derecho al voto, que tan sólo son 649, salgan a votar temprano al consulado, "que hagan su fila de manera ordenada y reportar cualquier problema que se presente".

Adelantaron que estarán dando apoyo, "e incluso tendremos listados muy cerca para poder verificar que, en caso de que alguna persona llegue tarde, se le presenten problemas para ejercer el derecho al voto".

"Hay dos candidatos: el candidato de la paz, llamado Edmundo González, y el candidato que llama a la violencia. Es una realidad que no podemos ocultar, estamos enfocados en garantizar la paz, la democracia, en irnos por la vía electoral, nuestro candidato y nuestra líder han llamado al pueblo venezolano a acudir de manera masiva y contundente a las urnas electorales, no hay otra vía, no hay otro mensaje que no sea el de paz, de la transición pacífica, ordenada, democrática y legal", expresó Correa.

En respuesta a preguntas sobre la transparencia y posibles irregularidades en beneficio a Maduro, el comando de campaña ha explicado que son más de 25 años de experiencia y que, a estas alturas, "se han cubierto todos los flancos, de tal manera que se garantizará que este acto electoral no se vea empañado por algún tipo de incidencia", aseguró el coordinador general. Por ello, quieren transmitir "tranquilidad al pueblo venezolano".

