Leonel Fernández asegura que la reforma constitucional podría tener una "agenda oculta"

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, aseguró este lunes que la reforma constitucional que propone el Poder Ejecutivo no es justificada y lo único que podría motivar un proyecto de esta categoría es la "ignorancia, vanidad o agenda ocultas".

Luego de adelantar que esta organización opositora no aprueba ninguna modificación a la carta sustantiva, el exmandatario precisó que el gobierno debería preocuparse por los problemas que afectan a la población como: la inflación, el alto costo de la vida y la recesión económica.

Aunque el jefe de Gobierno dominicano, ha reiterado cuáles serían los puntos que tocará la reforma a la carta magna, Fernández explicó que eso abre la brecha para que cualquier legislador quiera presentar iniciativas amparándose en la soberanía del Poder Legislativo, y develar "los verdaderos intereses" de esta decisión.

"Se lleva la propuesta de modificación a la Constitución y alguien dice allá, la Asamblea revisora es soberana, y ahora creemos que el presidente debe ser de tal cosa... Alguien va a salir con que la Asamblea es soberana y vamos a plantear cualquier otra cosa y vamos a caer en el caos ", dijo.

Fernández reiteró que los países deben tener estabilidad constitucional, ya que esta norma es fundamental para la integridad política y el tiempo se encarga de adaptarlas.

Abinader no comprende diferencias entre MP y procurador

"Esa es una propuesta que carece de sentido, de fundamento jurídico y por tanto debe ser desestimada por los legisladores. De la única forma en que pueda pasar, es que se aplique la tiranía de la mayoría en el Congreso de la República", con estas palabras el exgobernante defendió que en la actualidad el Ministerio Público ya es independiente.

Luego de citar la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), donde se establece la autonomía funcional, presupuestaria y administrativa de este organismo, Fernández dijo: "Entonces si no se entiende eso, aquí hay un serio problema de comprensión de lectura al más alto nivel de la República, ya no es solamente el 72 % de los niños que están en sexto grado que no comprenden lo que leen. Si no comprenden lo que dice eso, entonces el déficit es gravísimo en la República Dominicana".

Fernández reiteró que ya existe independencia del Ministerio Público, la cual se encuentra establecida en el artículo 170 de la Constitución de la República desde su reforma de 2010. Igualmente, en los artículos 2 y 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, número 133-11.

Discurso

El excandidato presidencial de la Fuerza del Pueblo afirmó que Abinader "manipuló datos, exageró logros y ofreció nuevas promesas", ignorando aquellas que no han sido cumplidas, en su discurso de juramentación del pasado 16 de agosto.

Fernández aseguró que en el año 2020 la tasa de inflación promedio se ubicaba en 3.8 %; en 2021 fue de 8.2 % y en 2022 de 8.8 %, es decir, que durante 35 meses consecutivos, desde agosto 2020 hasta junio 2023, la inflación superó el límite superior de la meta del 5 %, incrementando 10 veces su nivel en un período de 12 meses (mayo 2020: 1 % - mayo 2021: 10.5 %).

Dijo que el promedio de inflación entre agosto de 2020 y julio 2024 fue de 6.3 %, más del doble de los dos cuatrienios anteriores, que fue de 2.8 % y 3 %. "Asimismo, al cierre de 2023, las cifras oficiales estiman que la inflación promedio se ubicó en 4.8 %", explicó Fernández.