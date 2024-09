Secretario jurídico del PLD cuestiona que se someta reforma constitucional y laboral a la vez

El miembro del Comité Político y secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, consideró que la propuesta de reforma constitucional enviada al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo "es una pantalla" innecesaria y cuestionó que sea discutida a la vez con la modificación al Código Laboral.

Dantés dijo lamentar que el anuncio del presidente de la República de someter próximamente al Poder Legislativo la reforma laboral coincida en la misma legislatura de la modificación a la Carta Magna.

"Es una muestra de que no hay un sentido de lo que es prioritario para el país, porque está concentrando un debate nacional sobre un tema vital para la sociedad, como la reforma laboral, y otro (a la Constitución) que no es prioritario en estos momentos, entonces no hay un sentido de la oportunidad. Recordemos que el que mucho abarca poco aprieta", expresó.

En una comunicación de prensa, el secretario jurídico del PLD explicó que la Asamblea Nacional Revisora se considera soberana para cambiar otros aspectos de la Constitución, incluyendo el artículo 124 que limita la repostulación presidencial, "por lo que puede haber otras intenciones ocultas que solo se verán al final del proceso si se lleva a cabo".

"Patea diariamente el estómago de los dominicanos"

Dantés Díaz afirmó, además, que el presidente Luis Abinader prioriza lo que el pueblo no necesita al promover una reforma constitucional que no resolverá ningún problema nacional, mientras "patea diariamente el estómago de los dominicanos con el alto costo de la vida".

En este sentido, el también candidato a la Secretaría General del PLD dijo que el presidente de la República no merece un voto de confianza a favor de la reforma a la Constitución, toda vez que se ha caracterizado por no cumplir lo que ha prometido.

Citó entre las promesas del mandatario que en el 2022 prometió una reforma a la ley de hidrocarburos, la cual no se ha hecho, y la construcción de la autovía del Ámbar, que tampoco no se ha cumplido.

Solicitó al jefe de Estado atender los problemas que afectan la calidad de vida del pueblo dominicano, antes que nada.

La comunicación de prensa de Dantés explica que sus declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista radial en el programa Rumba de la Tarde.