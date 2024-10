Ocho miembros salieron del Comité Político del PLD en tres años

A Danilo Medina le ha tocado leer las cartas de renuncia de siete de los 45 miembros del Comité Político (CP) desde que éste fue ampliado y renovado en el 2021.

En todas ellas ha encontrado críticas a la dirección del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de la que él es la cabeza.

En el 2022, renunciaron Rafael Paz y Julio César Valentín, y en el 2023, lo hicieron Rafael Hidalgo y Víctor Suárez.

Luego de las elecciones del presente 2024, la situación se ha agravado y, a la fecha, van cuatro salidas: José del Castillo Saviñón, José Ramón Peralta, Carlos Amarante Baret y Ramón Ventura Camejo. Este último luego se arrepintió y retomó sus funciones políticas.

El caso de Amarante Baret es el más reciente y ha sido el único expulsado por el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina. Lo acusaron de seducir a otros compañeros para dejar el PLD y formar otra organización política, lo que también terminaría, en caso de ser cierto, en una renuncia.

Desde que Leonel Fernández abandonó la presidencia del PLD en octubre del 2019 y se llevó un fragmento para formar su propio partido político, no ha parado el éxodo de dirigentes hacia la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Esta situación no va a cambiar mientras el partido, que gobernó por 20 años, no se perciba con posibilidades de poder, según analiza la politóloga Rosario Espinal.

"La salida del poder del PLD y la división del peledeísmo son los principales factores que explican la salida de dirigentes del PLD. Unos buscan cobija en el Gobierno y otros en la Fuerza del Pueblo. Mientras el PLD no se perciba como ganador de elecciones, seguirá perdiendo dirigentes", augura la analista.

La causa de este fenómeno es que "cada vez hay menos lealtad partidaria en la República Dominicana, porque los partidos operan fundamentalmente como maquinarias electorales", a juicio de Espinal.

Por eso, "quien está en el poder o se perfila como potencial ganador se convierte en imán de los dirigentes políticos".

Críticas a la dirigencia

En efecto, Rafael Paz y Julio César Valentín, los primeros que se fueron en el 2022, formaron sus proyectos políticos personales. El primero fue candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo y el segundo formó el partido Justicia Social, luego aliado del partido de gobierno.

Paz dijo en su carta de renuncia que en el PLD "la actividad política se degenera y se convierte en una actividad perversa donde predominan fuerzas que se mueven en las sombras y que tienen como herramientas principales la mentira, el engaño, la manipulación y la simulación".

Al final de una carta de cinco páginas en la que narró con detalles los hitos de su carrera dentro del partido, Valentín acusaba a la dirigencia de haberse distanciado de la identidad ideológica original y pronunciaba el concepto con el que denominaría su partido: Justicia Social.

Contra el candidato

La elección de Abel Martínez como candidato presidencial del PLD provocó también dos bajas en el Comité Político.

Rafael Hidalgo decidió dejar su silla en el CP alegando que en el PLD pasaron "a tomar un primer plano las decisiones individuales, predominando la discriminación, la falta de respeto en lo personal, en lo político y en el desconocimiento de los espacios bien ganados".

Acusó a Martínez de tener un "conocido carácter retaliativo, sectario y xenófobo", y dijo que representaba un serio peligro poner en sus manos las riendas del país.

Hidalgo había sido director de Asuntos Municipales de la campaña presidencial de Gonzalo Castillo en el 2020. Luego se unió al partido Justicia Social, en octubre del 2023.

Víctor Suárez abandonó el selecto grupo que dirige las estrategias del partido morado en octubre del 2023 y también esgrimió como motivo principal su disgusto con el candidato presidencial Abel Martínez.

"Hace tiempo mi corazón no está identificado con el candidato proclamado hoy, el cual no representa lo que sigo y me inspira en política", escribió en su red social X.

En enero del 2023, Suárez anunció su apoyo al candidato a la alcaldía de Santiago del PRM, Ulises Rodríguez, misma que gobernaba Martínez.

Se apartaron

En el 2024, se retiraron del CP dos dirigentes para apartarse de la vida política, después de una carrera que les permitió alcanzar las más altas posiciones.

José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, informó que no buscaría permanecer en su posición más allá del inicio del X Congreso Ordinario, que ocurrió a principios de junio; y José del Castillo Saviñón se marchó luego de perder la senaduría de Barahona.

Ambos alegaron que querían dejar el espacio para permitir un relevo generacional.

Uno que se fue y volvió al CP fue Ventura Camejo. Después de los pobres resultados de su partido en las elecciones municipales, renunció de todos los órganos de dirección para quedarse sólo como militante.

Quince días después, dijo que regresaba "como soldado consciente, valiente y disciplinado", luego de haber agotado un período de reflexión.