Charlie Núñez anuncia su aspiración al Comité Político del PLD

Charlie Núñez, miembro del Comité Central y vicesecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), anunció su intención de aspirar nueva vez a convertirse en miembro del Comité Político de la organización.

Núñez expresó su determinación a través de un comunicado titulado "Mi aspiración al Comité Político", distribuido internamente en el partido. Dijo estar convencido de que cuenta con el respaldo de sus compañeros y de que posee los méritos necesarios para alcanzar esta meta.

En el documento, Núñez afirmó que ha recibido numerosas muestras de apoyo y palabras motivadoras de compañeros del Comité Central, quienes, según él, están convencidos de que esta vez logrará su objetivo.

Reflexionando sobre el proceso anterior en el que aspiró sin éxito a la elección en el Comité Político, Núñez expresó que estuvo tan cerca de lograrlo que hoy solo se encuentra a un escaño, aunque lamenta las pérdidas de compañeros que ya no están.

"Hoy me encuentro a uno y créanme que hubiera preferido estar a seis y no perder a los ex compañeros que ya no están", comentó con nostalgia.

La elección de los nuevos miembros del Comité Político del PLD se llevará a cabo en el marco del décimo Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez, actualmente en desarrollo.

Núñez destacó que el hecho de sentirse apreciado y valorado por tantos compañeros del partido ya es, para él, una victoria personal. "Saber que son muchos los compañeros que me aprecian y valoran significa que valió la pena", agregó.

Núñez resaltó que aquellos que lo conocen bien saben que no es un "producto mercadológico ni de las circunstancias", y que sus razones y motivaciones siguen siendo las mismas que lo han impulsado a lo largo de su trayectoria en el PLD.

Para ilustrar su compromiso con el partido y su misión, Núñez evocó una historia de la antigua Roma, en la que el general Cayo Marcio Coriolano, al aspirar al cargo de cónsul, no pronunció discursos ante el pueblo, sino que mostró sus cicatrices, testigos de las batallas libradas por su patria.

"Las cicatrices acumuladas son las medallas de un guerrero y mis cicatrices hablan por mí", declaró con firmeza.

En el comunicado, Núñez explicó que su decisión de aspirar nuevamente al Comité Político está motivada por el agradecimiento a sus compañeros, por ser esta su única aspiración dentro del PLD y porque considera que todavía tiene mucho que aportar al partido.

Núñez aseguró que, en caso de resultar electo, se comprometerá a no fallar a quienes confían en él y a seguir siendo fiel a sus principios. "Lo único que les puedo decir es que intentaré no fallarles y seguir siendo lo que soy, un hombre de causas".