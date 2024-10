Francisco Javier García quiere disputar a Leonel Fernández el liderazgo de la oposición

Francisco Javier García ha empezado muy temprano su trabajo político en busca de convertirse en el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del 2028.

Para eso ha estado visitando la dirigencia partidaria en las provincias del país y planea hacerlo en Estados Unidos y Europa.

Además del trabajo interno, Javier García pretende disputar a Leonel Fernández el puesto de líder de oposición, quien él asegura ha estado solo en el escenario debido a que el PLD no hizo el trabajo en el cuatrienio anterior.

"No hicimos oposición. Ahora, yo he dicho, que ese juego se acabó, porque yo tengo ahora la sombrilla del aspirante a la presidencia y, en consecuencia, voy a desarrollar mi propia plataforma de oposición que, por cierto, lo estoy empezando ahora", sostuvo.

El dirigente morado prefiere que su partido elija rápido a su candidato presidencial ya que "Leonel fue declarado ya candidato por su partido, aunque no lo ha dicho oficialmente".

La Ley de Partidos abre la campaña interna para la elección de candidatos el tercer domingo de julio del año anterior a las elecciones, en este caso, el 18 de julio del 2027.

Aun así, el PLD se las ingenió en las elecciones pasadas para elegir a Abel Martínez como su candidato presidencial en el 2022 bajo el nombre de "consulta interna". Leonel Fernández era el candidato virtual de FP.

Javier García, quien fue coordinador de la campaña presidencial de Fernández, aseguró que en la mayoría de las provincias tiene el apoyo del 100% de la dirigencia partidaria y que no tiene la menor duda de que será el candidato a la presidencia del PLD.

"Le decía yo al presidente del partido, al compañero Danilo Medina, que yo siempre pensé que en PLD me quería mucho, lo que no pensé que me querían tanto", afirmó.

En una entrevista en el programa radial el Sol de la Mañana, el dirigente político garantizó su fidelidad con el PLD y aseveró que, mientras vida tenga, su corazón seguirá en el PLD.