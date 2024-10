José Dantés recibe apoyo del exalcalde Walter Musa para la Secretaría general del PLD

El miembro del Comité Político y secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, quien aspira a la Secretaría General de esa organización, recibió el apoyo del exalcalde de Puerto Plata Walter Musa y de su equipo político en toda la provincia.

De acuerdo con una nota de prensa, durante un encuentro en el que ambos reafirmaron el compromiso con el fortalecimiento y transformación del partido, Walter Musa destacó que el respaldo a Dantés se fundamenta en su capacidad de liderazgo y su firmeza en la defensa del PLD en momentos difíciles.

"Eres un gran activo del Partido de la Liberación Dominicana y debo decirte que tienes todo un potencial para poder dirigir esa Secretaría y que también, de igual manera, la provincia Puerto Plata se siente muy privilegiada en poder ver cómo personas como tú pueden acceder a posiciones para el desarrollo de nuestro partido. Te felicito y entiendo que vas a hacer una gran labor desde la Secretaría General del partido", expresó.

Dantés agradeció el recibimiento y el apoyo del exalcalde y líder peledeísta, afirmando que "no me cabe duda que todos juntos trabajando vamos a levantar este partido, a fortalecer nuestro partido y a transformarlo para que pueda reconectar con el país, pero en particular con la sociedad de Puerto Plata, que tanto lo necesita y que lo representas tú en toda la provincia".

Según Dantés, este apoyo refuerza aún más su candidatura, a la que ha estado sumando respaldos de importantes figuras dirigenciales del PLD en todo el territorio nacional.