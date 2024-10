Carlos Amarante Baret arma su propio partido tras ser expulsado del PLD

Tras ser expulsado de forma "deshonrosa" del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el exministro Carlos Amarante Baret anunció este domingo la creación de su propia organización política llamada "Avancemos".

Al pronunciar el discurso central en el evento donde anunció su nuevo partido, Amarante Baret dijo que formó su propia organización por el deterioro de los servicios públicos como la salud, la educación o la seguridad ciudadana.

"Estaremos en un nuevo espacio donde ser mujer no sea un pecado, donde ser joven no sea sinónimo de exclusión y donde ser pobre no sea una condena de por vida", expresó Amarante Baret al enfatizar que su nuevo partido se enfocará en promover el fortalecimiento de las instituciones públicas.

Asimismo, dijo que su nueva organización política también fortalecerá los principios éticos en la administración pública, por lo que luchará contra la corrupción y la impunidad, dos aspectos que salpicaron al PLD mientras él fue miembro activo.

"Avancemos surge como un partido político progresista, democrático, con un fuerte contenido social y con el objetivo puesto en la justicia y el desarrollo pleno de todos los dominicanos y dominicanas", señaló el exministro.

Expulsión del PLD

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/20/whatsapp-image-2024-10-20-at-12.08.25-pm.jpeg A sólo un mes de su expulsión creó su propio partido. (SAMIL MATEO)

El nuevo partido de Amarante Baret nace solo un mes después de que el PLD decidiera expulsar al exfuncionario de sus filas "de por vida" por supuestamente atentar contra la unidad de la organización opositora.

"Se ordena la expulsión de por vida y de manera deshonrosa del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del señor, Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Central y Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por atentar contra la unidad de la organización política mediante un proceso de persuasión a otros compañeros y compañeras para que renuncien del PLD", reza la carta que el partido formalizó.

De acuerdo con la denuncia del partido, Amarante Baret estaría provocando que otros militantes del PLD abandonen el partido para que, junto a él, formen otro partido político, lo que fue considerado como una falta muy grave.