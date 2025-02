Abel Martínez promete devolver la seguridad a las calles, el orden en la frontera y mejorar economía

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez llamó a los peledeístas a no rendirse y mantener firme el objetivo del partido morado de volver al poder en el 2028. Expuso que en el país "hay personas comprometidas que saben cómo devolver la seguridad a nuestras calles, el orden a nuestras fronteras y la estabilidad a nuestra economía".

Martínez es de la opinión de que el pueblo dominicano necesita al PLD, partido que en cuatro años pasó de ser la primera a la tercera fuerza política en el país. El excandidato presidencial por la organización morada dijo que su lucha trasciende partidos.

"A los peledeístas les digo: este es nuestro momento. ¡De pie, con dignidad y la mirada puesta en el bienestar del pueblo dominicano! Nuestra lucha trasciende partidos; es por una nación que merece prosperidad y justicia. No nos rendimos, no nos escondemos, no bajamos la cabeza. Hoy más que nunca, nuestra gente nos necesita", manifestó en un comunicado.

El exalcalde de Santiago citó los grandes desafíos que enfrenta la República Dominicana con el actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM): "Inseguridad creciente, desempleo alarmante, costo de vida insostenible y una migración descontrolada que amenaza nuestra soberanía y recursos". Martínez dijo que ante esos problemas, el PRM "permanece inactivo, ofreciendo solo excusas y promesas vacías".

"No hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo soporte de rodillas. Es momento de levantarnos con determinación y esperanza, de mantenernos firmes y luchar por nuestra patria. No con palabras huecas, sino con acciones concretas y soluciones reales que cambien el rumbo de abandono e ineficiencia", expuso el exedil.

Martínez aseguró que el país hay "personas comprometidas que saben cómo devolver la seguridad a nuestras calles, el orden a nuestras fronteras y la estabilidad a nuestra economía".

"Estamos aquí, firmes, con la determinación de poner a la República Dominicana en el lugar que merece" Abel Martínez aspirante a la candidatura presidencial del PLD “

Concluyó su comunicado difundido este martes diciendo: "Aquí estamos, con la cabeza en alto, con el corazón ardiendo de amor por la patria y con la firme decisión de devolverle a la República Dominicana la grandeza que merece".

Martínez concurrió en las elecciones de 2024 como candidato presidencial del PLD, sacando el 10.39 % de los votos. Compitió contra Luis Abinader, que se alzó con el 57.44 %, consiguiendo la reelección, y Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, que se convirtió en la segunda fuerza política al obtener el 28.85 % de los votos.

En promoción

Aunque los plazos para promociones políticas no están vigentes, Martínez oficializó en enero pasado sus aspiraciones de conseguir nuevamente la candidatura presidencial por el PLD. Lo hizo al dar a conocer su canal oficial en WhatsApp, en donde dijo: "El 2028 no es un punto de llegada, sino de partida".

La Junta Central Electoral ha advertido que estaría aplicando las sanciones legales contra los ciudadanos que sigan promocionando sus aspiraciones políticas a destiempo y fuera de los plazos que ya establecen las leyes.

Amparándose en la ley, el máximo órgano comicial amenazó a los políticos con despojarlos de sus candidaturas cuando se inscriban.

Las próximas elecciones que celebrará el país es en el 2028.