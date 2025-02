Leonel Fernández cuestiona discurso de Abinader sobre avances en la educación

El expresidente de la República y presidente del partido la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, planteó este jueves que pese a que el mandatario Luis Abinader quiso dar la impresión de que la educación dominicana es la más eficiente a nivel mundial todavía arrastra deficiencias.

En la rueda de prensa realizada en la FP, el mandatario cito un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en el que indicaba que República Dominicana encabeza la lista de países de Latinoamérica cuyos jóvenes de 15 años no alcanzan las competencias necesarias en lectura comprensiva.

"Eso me preocupa mucho, porque si no se tienen comprensión de lectura la educación no puede avanzar, ese es el punto de partida para matemáticas o lo que sea, hay que comprender lo que se lee", puntualizó.

Asimismo, señaló que a pesar de que hace más de 10 años que se aplica el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, en el país no se han mejorado ninguno de los indicadores de calidad.

"Todos estamos deseosos de que la educación mejore en República Dominicana, no obstante, estamos muy lejos de eso todavía", expresó.