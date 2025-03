Leonel Fernández dicta pautas que llevarán a la Fuerza del Pueblo a "ganar las elecciones" en 2028

El presidente de la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández, estableció este domingo los lineamientos que deben seguir los dirigentes del partido en los próximos años con miras a ganar las próximas elecciones, a celebrarse en 2028.

"No solamente estamos para ganar las próximas elecciones, tenemos que ser la guía del pueblo dominicano para diferentes generaciones y generaciones futuras", advirtió el político durante la plenaria de cierre del segundo Congreso Nacional "Dr. Franklin Almeyda Rancier, que durante los últimos ocho meses se desarrolló con el objetivo de renovar los estatus y reorganizar la estructura del partido, según lo establecido por la ley de partido.

Fernández dijo este domingo que el partido tiene un nuevo estatuto y con él la inclusión de un código de ética, transparencia y rendición de cuentas para sus miembros. "La moral es lo que importa, se pueden tener todos los millones del mundo y sino se tiene moral, eso no sirve para nada", dijo sobre el tema el exmandatario.

El líder político también indicó que el congreso culminó con el compromiso de "organizar" el partido con el objetivo de que todos los miembros de un comité permanezcan a una misma ubicación geográfica, así como una transformación digital de la organización.

El presidente y fundador del partido también empoderó a las direcciones de bases apostados en los colegios electorales a motivar el voto de cada persona inscrita en su padrón, para evitar la abstención electoral y garantizar su victoria en las próximas elecciones.

"Un partido político no es un fin en sí mismo, un partido político es un medio de comunicación con la sociedad", dijo Fernández para exhortar a los militantes a salir de los locales y "reunirse con el pueblo" porque "eso es lo que nos dará el triunfo en el 2028".

El político también pidió trabajar a los enlaces y supervisores de provincias con metas específicas y medibles, al tiempo que llamó a celebrar reuniones de manera obligatoria por lo menos cada 15 días y advirtió que darán seguimiento a "lo que se está haciendo constantemente" en cada sitio, una de los aspectos también establecidos en el congreso.

Fernández señaló que el "relevo histórico de ser la principal fuerza de la República Dominicana le corresponde a la Fuerza del Pueblo". Sin embargo, advirtió que antes de consolidar esta misión, los militantes deben transformarse a sí mismo, llamando a usar el respeto entre los militantes, aplacar los egos y colocando al pueblo dominicano en primer lugar.

"El que vale no es 'yo' es el 'pueblo dominicano', y si la Fuerza del Pueblo lo entiende, entonces vamos a hacer la fuerza política dominante por muchos años en el porvenir de la República Dominicana", destacó Fernández.

Congreso elector

El expresidente Leon Fernández dijo que los militantes del partido deben salir del congreso elector, que inició este mismo domingo con miras a reorganizar la estructura de la organización, más unidos, coaccionados e institucionalizados, porque, a su juicio, debe ser un "ejemplo de disciplina, y transparencia" ante los dominicanos.

En ese sentido, advirtió que no puede haber compra ni fraude en los comicios internos, y la persona que esté involucrada en estos actos será investigada y expulsada.

Fernández fundó el partido la Fuerza del Pueblo en 2019 tras su abrupta salida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), después de que las primarias de ese partido dieran como ganador a Gonzalo Castillo, y fueran el detonante para ahondar las diferencias internas que desde años librara Fernández con el sector de Danilo Medina, entonces presidente de la República Dominicana.

"Todo lo que hacemos tiene que ser limpio, tiene que ser justo, tiene que ser democrático, porque no tendríamos, entonces, la moral para poder exigirles al partido de gobierno que no compre cédulas, que no instale carpas en los recintos electorales, que no compre funcionarios electos de los partidos de oposición".

Por lo que llamó a los presentes a marcar la diferencia, con ética, moral, por la transparencia y la rendición de cuentas.

Leonel Fernández aseguró que tras la culminación del congreso elector, el camino que sigue a la Fuerza del Pueblo es "hacia el Palacio Nacional".