Danilo Medina dice sus hermanos son víctimas de la judicialización de la política que inició en 2016

El expresidente Danilo Medina declaró que su familia es víctima de una "judicialización de la política" y que sus hermanos están siendo perseguidos únicamente por su vínculo con él. Medina afirmó que la administración actual ha implementado estrategias similares a las vistas en otros países de la región para desacreditar su gestión y la del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

"Mi familia es víctima por ser hermanos de Danilo Medina", sentenció.

El expresidente, en entrevista con el Zol de la Mañana, reiteró que la persecución contra su familia y el PLD es parte de una estrategia para borrar el legado de su gobierno y debilitar la oposición. "Había que desacreditarme a mí y a mi familia. Aquí se montó una campaña de difamación y de infamia", sentenció.

"Nosotros dejamos la vara muy alta en todos los sentidos, y para anular al PLD había que destruirnos", expresó Medina. Según el exmandatario, la ofensiva en su contra se inició en 2016, poco después de haber ganado la reelección con el 62% de los votos, cuando comenzaron a circular acusaciones sobre supuestos fondos provenientes de Brasil.

Medina recordó que su asesor de campaña, el brasileño Joao Santana, fue implicado en el caso Lava Jato en Brasil. No obstante, subrayó que Santana declaró que las únicas dos campañas que no recibieron dinero de Brasil fueron la suya en República Dominicana y la de un candidato a senador en Argentina. "Pero eso no tuvo ninguna importancia, siguieron con la campaña de descrédito", insistió el exmandatario.

Sin embargo, cuando la periodista Rosa Encarnación le cuestionó por el hecho de que su hermano Alexis Medina Sánchez lograra contrataciones públicas en violación a la ley de Compras y Contrataciones prohíbe la contratación de familiares de funcionarios. Medina Sánchez declaró "eso es responsabilidad de los funcionarios porque yo en todos los consejos teníamos un barómetros y cada vez que yo hablaba con el consejo de gobierno ampliado yo le decía cuídense de las familias, no permitan que familiares de ustedes hagan negocios con el Estado dominicano, eso está grabado. Si ellos le vendieron, eso es cosa de ellos".

Medina dijo que independiente de eso, "eso es administrativo, es penal porque es mi hermano. Cada vez que iba a pedirme cosas le decía no puedes hacer cosas con el Gobierno, pero es administrativo, eso es penal. Eso conlleva multa, lo convirtieron en un caso penal porque es mi hermano".

Los hermanos de Medina, Juan Alexis Medina Sánchez y Magaly Medina Sánchez, están acusados en el denominado caso Antipulpo en el que el Ministerio Público lo acusa de aprovechar su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para alegadamente construir un entramado societario que mediante del tráfico de influencia, logró desfalcar y estafar al Estado con miles de millones de pesos, según las autoridades. Mediante modalidad de lavado de activos trató de dar apariencia lícita a sus bienes, colocándolos a nombre de prestanombres y testaferros y utilizando empresas de carpetas, establece la acusación del Ministerio Público.

En tanto que a Magaly Medina se le acusa de supuestamente que en su condición de vicepresidenta administrativa del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Magaly maniobró para que su hermano Juan Alexis Medina Sánchez fuera beneficiado con la asignación de contratos para suplir bienes al Estado. Se le acusa de lavado de activos, falsedad en declaración jurada, violación a ley de Compras y Contrataciones entre otros delitos.

Su relación con Joao Santana

El exjefe de Estado defendió la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, asegurando que el proyecto fue transparente y que su administración logró reducir su costo inicial de 2,045 millones de dólares a 1,955 millones. "Fue el proyecto más pulcro que se ha hecho en República Dominicana", afirmó, al tiempo que explicó que los sobrecostos que surgieron fueron conciliados en tribunales internacionales.

Además, Medina se refirió a su relación con Joao Santana, a quien calificó como "un genio" y "el mejor asesor de campaña que ha conocido en toda su vida". Destacó que mientras Santana dirigía su campaña también trabajaba en elecciones en Europa y América Latina, lo que, a su juicio, desmiente cualquier intento de vincularlo con un financiamiento ilícito.