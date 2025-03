Manuel Jiménez: Peña Gómez es autor de la estabilidad democrática del país

El exalcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, planteó este jueves que el fenecido líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Francisco Peña Gómez, es autor de gran parte de las libertades y la estabilidad democrática que imperan en la República Dominicana.

Jiménez hizo esta afirmación tras depositar una ofrenda floral por motivo del 88 aniversario del natalicio del líder político en una estatua que se hizo en su honor en el municipio durante su gestión.

Aconsejó a las nuevas generaciones a seguir su ejemplo para evitar el regreso a las circunstancias y violaciones de derecho contra las que luchó José Francisco Peña Gómez.

"Estas estructuras que hemos levantado, en lo que hoy se denomina el Paseo de la Historia, es para asegurarnos de que no se olviden, de que el pueblo no lo olvide. No son lujos los que hay aquí; son huellas que deben ser imborrables", explicó el también dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Concluyó: "Depende de nosotros mantener vivo su recuerdo y, sobre todo, su ejemplo".