Leonel Fernández promete acabar con el tráfico de haitianos en el país

El presidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, planteó este domingo que el tráfico de migrantes de nacionales haitianos continúa y aseguró que en un eventual gobierno suyo acabaría con la práctica.

"Y cuando leo las noticias me doy cuenta de que no ha habido forma de frenar el flujo de nacionales haitianos indocumentados hacia la República y buena parte de eso ocurre aquí en Montecristi. Hay mucho tráfico de ilegales y eso va a terminar en un gobierno de la Fuerza del Pueblo", adujo.

El expresidente de la República habló del tema durante un acto de juramentación de nuevos miembros de su partido en Montecristi, acto en el que enfatizó que hay que poner orden en la frontera y detener el tráfico de haitianos indocumentados, de acuerdo a una nota de prensa.

Para Fernández, la nacionalidad nace en la frontera, razón por la cual hay que proteger la zona.

"Me decían de la necesidad de que se produzca una transformación, porque aquí estamos en la frontera con Haití. La dominicanidad nace aquí y eso significa la protección de nuestro territorio", manifestó.

Fernández acusó al Gobierno de no estar cumpliendo con su promesa de deportar 10 mil nacionales haitianos todas las semanas.

"Nosotros no vamos a decir que vamos a deportar semanalmente miles y miles para no hacerlo, como prometió este gobierno y no lo está haciendo" Leonel Fernández Presidente de la FP “

Comparó la situación migratoria de los haitianos indocumentados en el país como "una puerta rotatoria", por la cual estos nacionales "entran por un lado y salen por el otro".

No, lo que habrá en la Fuerza del Pueblo es ponerle orden a las cosas, que habrá una autoridad para exigir al respecto la integridad territorial de la República Dominicana", afirmó.

Afirmó que los centros donde llevan a estos indocumentados no tienen condiciones de seguridad, lo que provoca que éstos puedan escapar.

"Cuando detienen a algunos de los indocumentados los llevan a una casucha destartalada donde obviamente pueden salirse y volver a actuar libremente por las calles de la República. Por tanto, hay que dotar esos lugares de protección y de seguridad con mayores condiciones", enfatizó.

Afirma Gobierno descuidó Montecristi

El presidente de la Fuerza del Pueblo acusó a la gestión de Luis Abinader de tener en abandono a Montecristi, por lo que entiende que esa organización debe ganar las elecciones venideras para "iniciar un proceso de cambio, prosperidad y bienestar" para la provincia.

"En Guayubín se ha estado construyendo un hospital, incluso se le dio apertura al hospital de Guayubín. Sin embargo, desde hace dos años, su emergencia, por lo menos, viene funcionando en una biblioteca, la biblioteca que lleva el nombre de Rafael García Martínez. Y uno se pregunta, pero oíganme qué cosa más terrible, que un gobierno confunda un hospital con una biblioteca", dijo.

En la nota de prensa, Fernández calificó la situación como una muestra del "desorden" en la actual gestión y aseguró que, con la Fuerza del Pueblo, cada espacio cumplirá su verdadera función.

"Aquí se inauguran obras incompletas solo para decir que se inauguró una obra y resulta que no funciona. No es posible, absolutamente inimaginable, que una biblioteca que está para la promoción de la cultura y la educación se convierta en un lugar de atención para los enfermos. Este gobierno lo tiene todo al revés", adujo.

"Esta es una gestión ineficaz" "Porque lo que yo siento es que hemos tenido un retroceso con la actual gestión de gobierno del PRM, que es una gestión de gobierno ineficaz. Es una gestión de gobierno con una crisis gerencial, que promete e incumple. Sencillamente porque se dispersan, se desenfocan, se desorientan y han perdido la confianza del pueblo dominicano", dijo Leonel Fernández.