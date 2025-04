De los presidenciables del PLD, solo Francisco Javier se inscribió dentro del plazo

Tras el vencimiento del plazo para la inscripción de aspirantes a la nominación presidencial del Partido Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones presidenciales de 2028, solo cuatro personas se registraron.

Entre los inscritos se encuentra Francisco Javier García, quien desde temprano anunció su intención de competir por ser el candidato presidencial del partido opositor.

Además de García, manifestaron por escrito su interés de participar en el proceso Manfred Mata, Mario Bruno González y Elías Sarmiento Reyes. Así lo dio a conocer este viernes la Comisión de Arbitraje y Unidad del PLD, presidida por Lidio Cadet, durante una rueda de prensa en la Casa Nacional de la entidad política.

"La función principal de la comisión es recibir las intenciones de los aspirantes a la presidencia de la República para el año 2028", explicó Cadet, quien estuvo acompañado de Alejandrina Germán y Melanio Paredes.

Los ausentes

Hasta el momento, no han dado a conocer oficialmente su intención de participar en el proceso eleccionario, pero estarían interesados en competir Francisco Domínguez Brito, Charles Mariotti, Juan Ariel Jiménez, Margarita Cedeño y el excandidato presidencial del PLD en las elecciones del 2024, Abel Martínez.

Sobre esto último, Cadet informó que se reunió con todos estos posibles aspirantes presidenciales. "Del intercambio de ideas y propuestas sostenidas hasta el momento se evidencia una actitud a favor de la unidad del partido", indicó el dirigente político.

El último día del plazo, la comisión tuvo un intercambio con ellos a fin de que manifestaran su interés en el proceso para superar los reparos en pro de su participación.

Señaló que la organización política se apresta para, en el primer trimestre de 2026, realizar su consulta para escoger su candidato presidencial, que será oficializado en octubre de 2027.

PLD no está "haciendo nada ilegal"

Al preguntarle sobre los cuestionamientos al proceso que están llevando a cabo, al que algunos miembros de su propio partido señalan de ilegal, Cadet lo defendió.

"Nosotros no estamos haciendo nada ilegal, absolutamente nada. Hasta ahora la Junta Central Electoral no nos ha llamado la atención, porque no estamos violando nada", subrayó.

Informe al Comité Político

Comunicó que la Comisión de Arbitraje rendirá un informe en la próxima reunión del Comité Político del PLD, la cual será celebrada el 21 de abril del presente mes.

"Todo el trabajo realizado será llevado al Comité Político del PLD para determinar la ruta a seguir", concluyó.