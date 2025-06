"Acciones concretas": la principal expectativa sobre diálogo en el CES

Varios de los actores que participarán en el diálogo de mañana jueves sobre el tema haitiano en el Consejo Económico y Social (CES) coinciden en solicitar que, esta vez, se pase de las palabras a los hechos y que el Gobierno convierta en acciones concretas los acuerdos firmados.

La referencia obligatoria son los otros dos diálogos convocados por el presidente Luis Abinader en el pasado, el primero para definir una serie de reformas que transformarían el Estado dominicano y el segundo para firmar un pacto sobre Haití que serviría como guía de las políticas oficiales sobre el tema.

El diputado Gustavo Sánchez, quien participará como representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la comisión que debatirá las relaciones internacionales, cree que esas experiencias no produjeron ningún fruto y por eso no tienen esperanzas de que ahora vaya a ser diferente.

"La historia de todo esto es, prácticamente, no hacer nada. Se han envuelto siempre en diálogos, en nada, en mucha espuma y poco chocolate. Yo no conozco responsabilidad del CES que haya traído como consecuencia un resultado", afirma.

El legislador asistirá a la convocatoria convencido de que la oposición ha tenido que ceder ante una táctica política que buscaría distraer la atención de otros tópicos nacionales.

"Estábamos comprometidos a ir, porque si tú no vas van a decir que el PLD no está a favor del tema nacional e ir implica exactamente ponerse a la estrategia del Gobierno con relación al tema de las relaciones con Haití", remarca el político.

En la Fuerza del Pueblo (FP), Rafael Paz considera que lo más importante es que "salgan acuerdos concretos y que el proceso del diálogo sea lo más ágil posible y no se estanque como en ocasiones anteriores".

"Que no sean medidas simplemente para apalancar la popularidad de la administración, sino que sea una visión de país en el ámbito diplomático, en el ámbito de la seguridad nacional, y que marque una ruta clara para asegurar la frontera y para salir de la crisis migratoria que existe en la actualidad", expresa el miembro de la Dirección Política de FP.

El diputado Rafael Castillo, también de FP, es más optimista, aunque advierte que "sería un mal inicio" si en los encuentros se decide ejecutar un plan de regularización.

"Esperamos que no nos decidamos por la parte más fácil, que es una legalización nueva vez de indocumentados, porque el 95 % de ellos (los haitianos) no tienen ni siquiera acta de nacimiento", comenta el congresista.

Por otro lado, aplaude el inicio de los trabajos y cree que este diálogo será distinto a los demás porque el tema haitiano unifica al país.

El Instituto Duartiano también pide que en el cónclave no se contemplen medidas regulatorias ni la expedición de documentos a extranjeros fuera del marco constitucional y legal del país.

Wilson Gómez Ramírez, su presidente, advierte que todo documento relacionado con la identidad de una persona debe ser emitido exclusivamente por la autoridad nacional de su país de origen y que cualquier acción contraria constituiría un atentado directo contra la soberanía del mismo.

En la cancha oficial, el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, también espera que esta versión sea distinta .

"Uno siempre tiene que apostar a que ahora no será así, que será diferente. Yo apuesto a que ahora habrá acuerdos y que real y efectivamente se van a cumplir los acuerdos", sostiene.

Metodología y tiempos

Además de los políticos, en los debates participarán los miembros del CES de la rama social y empresarial, incluyendo al Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep). Su vicepresidente ejecutivo, Cesar Dargam, dijo tener altas expectativas y destacó la importancia de que se defina una metodología que permita organizar los trabajos y de que se fijen tiempos. "La continuidad de ese diálogo incorporando a la sociedad a través del espacio del CES debe permitir discutir objetivamente la agenda", apuntó el empresario.

"Bulto"

La presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Janet Camilo, asegura que todo este llamado ha sido un "bulto" al que los exmandatarios no tuvieron más opción que sumarse.

"Yo no tengo ninguna expectativa. Todo eso es bulto, a los expresidentes no les quedó más remedio que ir, porque si no dirían ´ah, están trabajando en contra de la soberanía dominicana´", matiza.

Recuerda que una de las 13 reformas que se discutieron en el pasado tenían que ver con el tema haitiano y afirma que nada de lo que aprobó se ha aplicado porque, a su entender, "el presidente no oye a nadie".

Camilo cree que Abinader sabe lo que tiene que hacer, pero prefiere mirar para otro lado.

La primera medida, según ella, es hacer una limpieza en el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront) y en la Dirección General de Migración, "que son los que tienen la permisibilidad para que la mafia del tráfico y trata de personas, de armas y de otras cosas que permeen la frontera".

La segunda es cerrar los consulados, a los cuales acusa de ser "maquinitas de dinero para dar visas".

Por último, entiende que el gobernante tiene que acordar con los empresarios un plan para dar visas de trabajo a los obreros extranjeros que requieren los diversos sectores y que ellos asuman su responsabilidad sobre la permanencia de esos trabajadores.

La reunión del mandatario con los expresidentes y el CES está pautada para el jueves en la Biblioteca Nacional a las 4:00 de la tarde.