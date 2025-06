Abel Martínez: debemos trabajar en la reconstrucción y no en la división del PLD

El excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, reiteró este domingo la necesidad de que esa organización se enfoque en reconectar con la ciudadanía y trabajar en su fortalecimiento interno.

Durante un encuentro con dirigentes y líderes comunitarios en Arroyo Barril, provincia Samaná, Martínez manifestó que el ejercicio político debe asumirse con responsabilidad, recordando el compromiso que tienen los líderes del PLD con el pueblo dominicano.

"Debemos acompañar a cada comunidad en sus causas, pensar en las madres, en el joven trabajador y en el padre de familia. La responsabilidad que tenemos es muy grande y como partido, les digo de corazón que nos toca reencontrarnos con la sociedad. Tenemos que trabajar en la construcción y reconstrucción de esta organización que le pertenece a la democracia dominicana", dijo Martínez.

Una nota de prensa enviada por su equipo, indica que, luego de escuchar las inquietudes expresadas por los comunitarios, valoró el legado de desarrollo dejado por los gobiernos del PLD y subrayó la importancia de mantener viva esa conexión con las necesidades reales del país.

"El PLD es del pueblo"

En presencia de miembros del Comité Central del PLD en la provincia, Martínez recordó que el partido no responde a intereses particulares, sino al pueblo dominicano.

"El PLD es de los pocos partidos del sistema dominicano, que no le pertenece a nadie en particular, porque el PLD le pertenece al pueblo dominicano. Por eso debemos trabajar en la reconstrucción y no en la división", dijo Martínez, quien aspira nuevamente a obtener la candidatura presidencial peledeísta.

El político exhortó a sus seguidores a mantener el compromiso político y a seguir trabajando con determinación, con la mirada puesta en el proceso electoral de 2028.