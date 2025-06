Danilo Medina asegura que "ya la gente reconoce que se equivocó" al sacar al PLD del poder

El expresidente de la República Dominicana y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró este domingo que la población dominicana ya comenzó a arrepentirse de haber sacado a su organización del poder en las elecciones de 2020. Así lo afirmó al comparar los logros de los gobiernos del PLD con lo que calificó como "una gestión deficiente" por parte del actual gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader.

"Ya la gente reconoce que se equivocó. Cuando comparan lo que se está haciendo en este momento con lo que hizo el PLD, no hay duda de que el PLD sale ganando", expresó Medina ante un grupo de dirigentes en una asamblea provincial realizada en San Cristóbal.

En su discurso, Medina afirmó que el PLD regresará al poder en el año 2028, y que en esa contienda "las cosas serán diferentes", ya que los opositores no permitirán que se repita el resultado de los últimos comicios.

Aseguró que, si la militancia se lanza a las calles a trabajar en cada comunidad, la victoria será inevitable.

Según el exmandatario, las encuestas internas del PLD reflejan un crecimiento y una simpatía ciudadana que van en avance, por lo que reiteró que el PLD tendría la victoria garantizada si realiza temprano su trabajo político

"El único partido que está creciendo desde las elecciones hasta hoy es el PLD. Según los estudios de mercado que poseemos, el PLD volvió a ocupar la segunda posición de partidos en la República Dominicana", reveló al dejar entrever que ya la Fuerza del Pueblo, que obtuvo el segundo lugar como partido político tras las últimas elecciones, se ubica ahora como el tercero.

Criticas al Gobierno

Durante su discurso, Medina lanzó críticas al Gobierno encabezado por Abinader, al que acusó de no terminar obras ni ejecutar proyectos relevantes.

De hecho, dijo que el actual mandato "es un gobierno de muchos picos y palas, pero de poca tijera porque no inauguran nada y no pueden cortar una cinta", y enumeró algunas obras de la actual gestión que no han concluido pese a las promesas, como la extensión del Metro hacia Los Alcarrizos.

En ese orden, acusó también al actual Gobierno de no continuar ni concluir obras dejadas en proceso por su administración alegando que los funcionarios actuales "han dañado lo que encontraron y no terminan lo que comienzan"

A modo de comparación, el exmandatario presentó una lista de obras ejecutadas por su gestión en San Cristóbal, incluyendo 69 escuelas y múltiples visitas sorpresa realizadas a esa provincia.

Afirmó que durante su mandato se sacó a más de un millón y medio de personas de la pobreza, se crearon más de un millón de empleos, y se amplió la cobertura del sistema de salud para los más pobres.

Además, destacó la expansión del sistema educativo con la construcción de más de 26,000 aulas y el impulso a la tanda extendida.

""Nosotros sacamos a niños que limpiaban zapatos y vendían dulces en las calles y los llevamos a las escuelas donde tenían desayuno, comida y merienda. Eso se está perdiendo, y la gente lo sabe"" Danilo Medina Expresidente de la República “

Basado en sus críticas fue que Danilo aseguró que el PLD ganará las elecciones del 2028 ya que, como repitió, los ciudadanos están comparando las gestiones del partido opositor con la actual que dirige Abinader y agregó que su política en favor de los más desfavorecidos será replicada por el futuro canddiato que postule la organización morada para las elecciones venideras.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/29/sc3-1b90a701.jpg Danilo Medina junto a dirigentes del PLD en San Cristóbal (SAMIL MATEO DOMINICI)

Actos en San Cristóbal

Las palabras de Medina se pronunciaron durante una asamblea provincial del PLD en San Cristóbal, donde acudió un nutrido grupo de dirigentes y de miembros del Comité Político, quienes se mueven por todo el país para recordar el 116 aniversario del natalicio de Juan Bosch, quien fundó el partido morado en el año 1973.

En el acto, dos grupos de dirigentes le entregaron dos reconocimientos a Danilo como "el mejor presidente" en la historia democrática de República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/29/sc4-49b35a60.jpg Entrega de reconomientos en San Cristóbal al expresidente Danilo Medina (SAMIL MATEO DOMINICI)