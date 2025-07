Leonel dice que circunvalación de Baní "costó tres veces más y es la mitad de lo que debió ser"

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, cuestionó la gestión del gobierno actual en relación con la construcción de la circunvalación de Baní, señalando que la obra tuvo un costo superior al proyectado y que no cumple con el diseño original.

Durante un acto de juramentación de nuevos miembros de la FP en la provincia Peravia, Fernández recordó que la infraestructura fue anunciada por el presidente de la República en noviembre de 2020, con una fecha de entrega prevista para septiembre de 2021.

Sin embargo, afirmó que su conclusión fue pospuesta en varias ocasiones y que su ejecución terminó siendo más costosa de lo inicialmente estipulado.

"El presidente vino en noviembre de 2020 y dijo que la circunvalación de Baní se iba a inaugurar en septiembre del 2021. Luego volvió en el 2022 a decir que no, que sería en el 2023. Pero originalmente la obra se estimó en 2,200 millones de pesos, y terminó costando casi 6,000 millones", declaró Fernández.

El expresidente también indicó que la obra final no corresponde al proyecto original. "Es una circunvalación calimocha. No es como originalmente se había concebido. Costó tres veces más y es la mitad de lo que debió ser. Eso no había ocurrido en un gobierno de la Fuerza del Pueblo", sostuvo.

Asimismo, criticó lo que consideró una falta de planificación y cumplimiento de plazos por parte del gobierno: "Si algo caracteriza a este gobierno es su ineficacia. Es esa falta de capacidad para incluso cumplir con lo que promete en el tiempo establecido", expresó.

Nuevas integraciones a la Fuerza del Pueblo

En el mismo evento, la Fuerza del Pueblo formalizó la juramentación de varios dirigentes provenientes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otras organizaciones.

Entre los nuevos integrantes figuran Vianelo Félix Presival, actual regidor del municipio de Matanzas y presidente de un comité intermedio del PLD; la exalcaldesa Susi Josefina Pérez Mella; el exvicealcalde Avascar Lincor Pérez, junto con un grupo amplio de líderes comunitarios.

El acto fue encabezado por Leonel Fernández y reunió a cientos de personas. La organización aseguró que continúa ampliando su base de apoyo, consolidándose como la principal fuerza de oposición en el país.