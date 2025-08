El partido Fuerza del Pueblo (FP) concentró en muy pocos recintos sus elecciones de este domingo, lo que ha provocado una aglutinación masiva de dirigentes, pero también largas esperas, disgustos y desmotivación para votar.

En medio del bullicio y del tumulto se generan discusiones acaloradas iniciadas por las personas que tienen horas en las filas y se quejan por la entrada directa de otros dirigentes privilegiados.

En la Escuela República de Colombia, Carlos Manuel Linares fue uno de los que se acercó a la entrada del aula donde está su mesa electoral para rechazar enérgicamente esta práctica.

La gente se acomodaba en el suelo para poder encontrar y marcar a sus favoritos en la boleta. Las cinco mesas de la Cancha La Milagrosa estaban abarrotadas.

"Yo estoy aquí desde las 8:00 de la mañana, estoy allá atrás, entonces van a meter ahora una gente ahí que llegó ahora. Aquí hay gente que llegó a las 10:00 y ya votó hace rato", exclamó.

Tanto él como Damaris Suero dicen haber llegado a las 8:00 de la mañana, cuando la fila salía a la calle, y al mediodía, cuando fueron entrevistados, no habían podido sufragar pues todavía se encontraban a varios metros de distancia de la puerta.

Carlos Manuel Linares testificó la entrada fraudulenta de dirigentes por encima de la fila. Damaris Suero se quejaba por la espera desde las 8:00 de la mañana. Fermín Guerrero cuestionó la organización del evento.

"¡Aquí hay un desorden demasiado fuerte! Yo estoy aquí desde las 8:00 de la mañana y tengo un niño solo. Nada más vienen con su gente", reclamó Suero.

Las mesas se han organizado según la letra del primer nombre de la persona, indicada en la entrada de cada salón, algo que ha contribuido a la acumulación de gente en estos puntos.

"Falta mucha organización. La gente está desorientada en relación a donde le toca, porque no se les está informando adelante donde tiene que votar. No saben donde le corresponde. Si hubiera un personal allá adelante informando no se le hacen esos tumultos", indicó Fermín Guerrero.

Preguntado sobre estas denuncias, Leonel Fernández, presidente de esa organización política, respondió en forma broma: "Yo lamento que yo haya sido uno de esos dirigentes, pero no me di cuenta de eso y yo creo que todos me excusan el haberlo hecho así".

Leonel Fernández fue rodeado por periodistas y seguidores cuando acudió a votar en la Escuela República de Colombia.

Fernández acudió a votar minutos antes de las 12:00 del mediodía a la escuela República de Colombia, donde celebró la gran afluencia y la consideró un augurio de lo que pasará en 2028.

"Es algo desbordante, no solamente aquí, sino en todo el país. Por consiguiente, la imagen que proyectamos hoy es que en 2028 la Fuerza del Pueblo será invencible. Hoy parece como si se tratara de unas elecciones nacionales", aseveró.

Cristo Rey

La situación es similar en el centro habilitado en la Cancha La Milagrosa, en Cristo Rey, aunque con sus matices.

Las nueve cabinas de votación en Cristo Rey eran insuficientes para atender la demanda. Las urnas en el centro de Cristo Rey comenzaban a llenarse de votos desde temprano. En los centros se distribuía propaganda de aspirantes. Una joven entregaba listas de candidatos sugeridos en la entrada de la Cancha La Milagrosa, en Cristo Rey.

Allí se aglomeran quince filas en el terreno de una cancha de baloncesto frente a cinco mesas rodeadas por mucha gente.

Las nueve cabinas de votación de cartón son insuficientes y las personas tienen que sentarse en el suelo o buscar un espacio en el patio para buscar cuidadosamente a sus favoritos en la enorme boleta.

En el lugar se ven individuos entregando a los presentes tiras de papel con una lista impresa de números que identifican a los candidatos que ellos promueven.

El proceso

Fuerza del Pueblo dispuso tres centros de votación en el Distrito Nacional, uno por circunscripción.

En total, distribuyeron 62 en todo el país, lo que arroja un promedio de dos por cada provincia. En ellos se instalaron 145 mesas.

En este proceso van a elegir a 610 de los 1500 miembros de la Dirección Central, organismo que en la siguiente etapa tendrá el poder de seleccionar al presidente del partido y demás autoridades de la Dirección Política.

Hoy también se definirá la presidencia de 74 estructuras territoriales.

Los que tienen derecho para votar son 75,746 presidentes de direcciones de base y el número de aspirantes asciende a 2,228.

Con la elección de sus nuevas autoridades, el partido de oposición concluirá su Congreso Elector Manolo Aurelio Tavárez Justo.