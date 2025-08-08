Gonzalo Castillo, el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), destacó este viernes las cualidades que poseen las mujeres como administradoras, así como sus fortalezas en el carácter, razón por la que, aseguró, el país está preparado para ser gobernado por una dama.

Al ser entrevistado en el Palacio de Justicia, afirmó que no se puede subestimar a las mujeres.

"Las mujeres son tremendas administradoras, las mujeres tienen temple, las mujeres tienen temperamento, son ellas las que administran cada hogar de este país (...), Yo creo que sí, que el país está preparado para que una mujer gobierne", consideró el también exministro de Obras Públicas (2012-2019).

Sobre la candidatura en el PLD

Sobre la candidatura presidencial en el PLD, Gonzalo, aunque aclaró que será a mediados del 2027 cuando se inscribirán los aspirantes, dijo que cuando llegue ese momento, esa organización saldrá fortalecida porque "sea quien sea" toda la dirigencia lo va a apoyar.

"Yo he dicho que el PLD se va a unir en torno al candidato que más popularidad tenga. Nosotros vamos a poner el oído en el corazón del pueblo y ese candidato, sea quien sea en el PLD, es el candidato que el PLD va a escoger y alrededor de él todos vamos a trabajar duramente", adelantó.

El dirigente habló luego de salir del Cuarto Juzgado de Instrucción, tribunal que conoce el juicio preliminar al caso de supuesta corrupción del que forma parte.

La audiencia de este viernes no se llevó a cabo porque la licencia por razones de salud de la acusada Natividad Martínez Capellán, presentada la pasada semana, que se vence el próximo martes.