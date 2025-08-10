Amarante Baret se reúne con Leonel Fernández y acuerdan trabajar para derrotar al PRM en el 2028

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández y Carlos Amarante Baret, líder de la organización Avancemos. ( FUENTE EXTERNA )

El exmiembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y líder del movimiento Avancemos, Carlos Amarante Baret, se reunió este domingo en un almuerzo con el presidente del partido Fuera del Pueblo, Leonel Fernández, con quien prometió derrotar al partido de gobierno en las elecciones de 2028.

"El Consejo Nacional de AVANCEMOS celebró un Almuerzo que tuvo como invitado especial, al expresidente de la República y líder de la @FPcomunica, @LeonelFernandez. Él dijo que El PRM es el gran fracaso de la política dominicana. AVANCEMOS trabajando para derrotar al PRM en 2028", posteó Baret en su cuenta de X.

De su lado, el expresidente Fernández saludó el surgimiento de Avancemos y afirmó que junto a la Fuerza del Pueblo recorrerán los barrios y campos del país, porque el objetivo de ambas organizaciones "es vincularnos a los sectores populares de la República Dominicana".

En el marco de un Encuentro-almuerzo del Consejo Nacional de Avancemos dijo que, "ese partido nace con un propósito, con una causa enraizada en un proceso histórico que nos antecede y apoyándose en él, darle un espacio de progreso y de avance a la mayoría del pueblo dominicano".

Carlos Amarante Baret, en nombre de Avancemos, agradeció al Leonel Fernández su asistencia a la actividad y le aseguró que "estamos trabajando para crear las condiciones para que la oposición gane las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 2028. Vemos con buenos ojos que la Fuerza del Pueblo y usted, lideren la oposición a este desgobierno del PRM" afirmó el dirigente político.

Fernández y Amarante Baret militaron juntos durante años en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Expulsión del PLD

En septiembre del 2024, el PLD decidió expulsar al exfuncionario de sus filas "de por vida" por supuestamente atentar contra la unidad de la organización opositora.

"Se ordena la expulsión de por vida y de manera deshonrosa del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del señor Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Central y Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por atentar contra la unidad de la organización política mediante un proceso de persuasión a otros compañeros y compañeras para que renuncien del PLD", rezaba la carta que el partido formalizó.

De acuerdo con la denuncia del partido, Amarante Baret estaría provocando que otros militantes del PLD abandonen el partido para que, junto a él, formen otro partido político, lo que fue considerado como una falta muy grave.

Críticas al PRM

Durante la actividad, Fernández afirmó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) es el gran fracaso de la política dominicana, porque prometió un cambio que no ha cumplido.

Citando las estadísticas del Banco Central, Fernández dijo que "en el primer semestre del año la economía solo creció un 2,7 % y que en el mes de junio fue de tan solo 1,2 %.

"Ya es imposible seguir maquillando las cifras, la construcción está paralizada, el dinero no circula, hay una crisis de agua y largas tandas apagones que afectan al pueblo y 500 escuelas sin construir", aseveró el expresidente.

Presentes

Leonel Fernández estuvo acompañado del vicepresidente de la Fuerza del pueblo, Radhamés Jiménez y de los dirigentes Nicolás Calderon, César Fernández, Franklin Rodríguez y Nathanel Concepción.

Por Avancemos participaron Claudia Rita Abreu, Winton Juma, Vladimir Céspedes, José García, Israel Aquino, Anny Ramírez, Carlos Alberto Amarante García, Rafael Hernández, Christian Ramos, Josefa Reyes y todos los miembros del Consejo Nacional de Avancemos.