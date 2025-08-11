Francisco Javier asegura que el PLD mantiene su posición como segunda fuerza política en el país

El dirigente del PLD, Francisco Javier García, se dirige al público durante una actividad. ( FUENTE EXTERNA )

El dirigente político y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, afirmó que de cara a las elecciones presidenciales de 2028, las alianzas electorales giraran en torno a la candidatura presidencial de esa organización política.

García, también miembro del Comité Político del PLD, sostuvo que el partido morado continúa siendo la segunda fuerza política de oposición en el país.

"El PLD es sin lugar a dudas la segunda fuerza política de la República Dominicana, y en el ambiente político actual se percibe claramente que será un actor clave en cualquier estrategia de alianza rumbo al 2028", expresó.

Destacó que, a pesar de los retos enfrentados en los últimos años, el partido fundado por el profesor Juan Bosch mantiene una estructura nacional sólida, un liderazgo vigente y una experiencia de gobierno lo colocan como una pieza fundamental en la configuración del nuevo escenario político electoral.

"La opción preferida"

"Percibo que el PLD será el eje de cualquier acuerdo o coalición con miras a las elecciones presidenciales. Las alianzas se construirán en torno a la candidatura presidencial de nuestro partido", aseguró García.

Francisco Javier García resaltó, además, que a pesar de los retos enfrentados en los últimos años, el PLD ha logrado consolidar su posición en el espectro político nacional, siendo la opción preferida de una parte importante del electorado.

"El PLD tiene la capacidad y la visión para liderar una gran coalición opositora que recupere la confianza del pueblo dominicano y retome el camino del desarrollo y la institucionalidad democrática", afirmó.