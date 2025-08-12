El exministro José del Castillo Saviñón renuncia al PLD tras casi 20 años de militancia

El exmiembro del Comité Político del PLD, José del Castillo Saviñón. ( FUENTE EXTERNA )

En una carta dirigida al liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el exministro y político José del Castillo Saviñón anunció su decisión de renunciar a su condición de miembro del partido, después de casi 20 años de militancia ininterrumpida.

En su carta, Del Castillo expresó que se despide del PLD con "sentimientos encontrados", pero sobre todo "con profundo agradecimiento" por haber podido formarse, crecer políticamente y servir a la provincia de Barahona, de la que fue representante en el Senado durante cuatro años.

Además, dijo que durante su militancia en el PLD construyó "lazos de afecto y amistad imperecederos que trascienden la política partidaria" y concluyó deseando éxitos a la militancia opositora y a sus dirigentes.

Aunque no se conocen mayores detalles sobre las causas específicas de su renuncia definitiva, esta decisión se produce en un contexto ya tenso dentro del PLD. En mayo de 2024, Del Castillo Saviñón anunció su renuncia al Comité Político (CP) del partido con el argumento de que era necesaria una "profunda renovación de la dirección" para revertir el deterioro del PLD desde su fractura interna en 2020 tras su derrota en las elecciones.

Los resultados de las elecciones del 2020 provocaron fragmentaciones a lo interno del PLD y muchos dirigentes renunciaron a la organización para juramentarse en otros espacios políticos.

Cuando el PLD tenía la decisión de renovar su Comité Político, Del Castillo Saviñón pidió una renovación de la cúpula partidaria para lograr una posible victoria en los comicios futuros.

Sin embargo, los afiliados al PLD decidieron, por mayoría de votos, que el expresidente Danilo Medina siga al frente del partido y que Johnny Pujols sea el nuevo secretario general.

Del Castillo Saviñón inició como consultor jurídico del Senado en materia de industria y comercio y luego fue viceministro de Industria y Comercio (2011–2012). Posteriormente fue nombrado como ministro de Industria y Comercio (2012–2016) durante el gobierno de Danilo Medina. Desde el 2020 y hasta el 2024, el político fue senador por Barahona.

Otra renuncia

El PLD también recibió la carta de renuncia de la política Franchesca Charinée Ovalles, quien fue candidata a diputada en las pasadas elecciones del 2024, pero no resultó ganadora.

En su carta, Ovalles expresó que abandona el PLD "con un alto sentido de agradecimiento" ya que la organización le permitió crecer a nivel político y estatal.