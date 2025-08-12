Miembros del PLD prefirieron renunciar antes de ir al tribunal de disciplina

El tribunal disciplinario del PLD canceló la reunión luego de la renuncia de los miembros citados para este martes 12 de agosto. ( FUENTE EXTERNA )

Tres miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidieron presentar sus respectivas renuncias antes de dar la cara al Tribunal Nacional de Disciplina y Ética (TNDE), donde serían cuestionados por supuestas actuaciones violatorias a las normas de la organización.

Estos fueron el exsenador de Barahona José del Castillo Saviñón, Charinee Ovalles y Luis Alberto Peláez, quienes "decidieron hacer efectiva su renuncia a la organización política y, en consecuencia, el Tribunal Nacional de Disciplina y Ética dejó sin efecto cualquier convocatoria previa realizada al respecto", informó el PLD en un comunicado de prensa.

La citación se hizo acorde al artículo 79 y siguientes de los Estatutos del PLD y el Reglamento de Ética y Disciplina vigente en el caso citado, para dar curso a denuncias recibidas sobre presuntas actuaciones violatorias de disposiciones estatutarias. No se especificó cuáles habrían cometido los políticos.

Además de Alejandrina Germán, el tribunal de disciplina del PLD está compuesto por Manuel Galván, vicepresidente; Gustavo Guzmán, secretario; John Garrido, y los miembros Teodoro Ursino Reyes y Luis García.

Más adelante, el también exsenador de Barahona presentó a través de las redes sociales su carta de renuncia, dirigida a Danilo Medina y a Jhonny Pujols, presidente y secretario de la organización, respectivamente. En ella indicó que, tras 20 años de militancia, se despedía con "profundo agradecimiento" por la oportunidad que le ofreció esa organización.

El PLD no especifica las presuntas actuaciones de Del Castillo Saviñón que motivaron el citatorio al tribunal de disciplina.

Fuga de militantes

El PLD no ha podido detener la fuga de militantes, la cual comenzó en el 2019 y fue la principal causa de su salida del poder luego de 20 años al frente del Estado.

