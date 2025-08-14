Hipólito Mejía a la oposición: "Lo que tienen es que rectificar su conducta de corrupción"

Fotografía de archivo del expresidente Hipólito Mejía, quien este jueves 14 de agosto del 2025 arremetió contra la oposición por sus críticas ante el aumento en los precios de productos de la canasta básica. ( DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY )

El expresidente Hipólito Mejía arremetió este jueves contra la oposición por sus críticas ante el aumento en los precios de productos de la canasta básica.

Mejía sostuvo estas organizaciones deben limpiar su imagen y "rectificar su conducta de corrupción", a pocas horas después de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenara a Alexis Medina —hermano del expresidente Danilo Medina— a siete años de prisión y al pago de 500 millones de pesos.

"La oposición lo que tiene es que rectificar su conducta de corrupción y de mentiras", afirmó el dirigente oficialista al responder a los partidos opositores por sus denuncias recientes sobre el alto costo de los alimentos y productos de primera necesidad.

Agregó: "Ellos no saben de eso, ninguno de ellos ha sembrado ni siquiera una mata de yuca nunca".

Las declaraciones fueron ofrecidas previo al acto de inauguración de la Circunvalación de Baní, celebrado este jueves.

Caso de corrupción

La operación conocida como "Antipulpo" fue el primer gran caso de corrupción investigado tras el cambio de Gobierno en 2020. En este proceso se acusó a varios familiares del expresidente Danilo Medina de un fraude de miles de millones de pesos en perjuicio del Estado dominicano.

De las 21 personas vinculadas, además de Alexis Medina, fueron hallados culpables otros siete imputados:

Los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, condenados a cinco años cada uno.

y Carlos Martín Monte de Oca, condenados a cinco años cada uno. José Dolores Santana Carmona, sentenciado a seis años.

Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista, condenados a cinco años de prisión.