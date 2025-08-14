PLD: descargos en el caso Alexis Medina muestran que acusación del MP no tenía base legal

El PLD dijo que la sentencia del caso Alexis Medina es "una clara demostración de cómo, durante cinco años, se intentó sustituir el debido proceso por campañas de descrédito orquestadas desde el poder político". ( ARCHIVO/DL )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reaccionó este jueves a la sentencia dictada en la madrugada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional mediante la cual descargó a 13 personas acusadas por el Ministerio Público de corrupción contra el Estado y condenó a ocho.

Para el partido opositor, el órgano acusador actuó "con falta de objetividad, imparcialidad y con ensañamiento" en contra de exfuncionarios y dirigentes de la organización que hoy han sido descargados por el tribunal.

También destacó que la decisión judicial, que dispuso descargos para varias personas, "incluyendo dirigentes del PLD", demuestra que nunca existió la alegada "estructura criminal", que por más de cinco años fue presentada por el Ministerio Público como vinculada al partido.

Alexis y Magalys Medina Sánchez, hermanos del presidente del PLD, estaban en el expediente. El primero fue condenado a siete años de prisión y la segunda fue descargada. También estaba el exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa.

"Este fallo ratifica que la acusación en contra de nuestros compañeros carecía de sustento probatorio real y que se intentó vincular, de manera infundada, a una organización política con actos ajenos a su naturaleza y a su práctica institucional", señaló el PLD en una nota de prensa.

La organización recordó que, durante todo el proceso, el órgano acusador "desconoció garantías fundamentales, afectó reputaciones y utilizó filtraciones y declaraciones sin sustento" para "construir una narrativa política", amplificada por algunos medios de comunicación.

"La justicia no se construye con titulares, sino con pruebas; este caso ha evidenciado que las imputaciones carecían de la base legal y probatoria necesaria", refiere el documento.

Afirma que "no existía tal red criminal

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/detalles-sobre-la-oisoe-en-juicio-contra-alexis-medina-e5d0f2be.jpeg Juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Asimismo, la organización política criticó que el Ministerio Público incluyera en el expediente a personas que, por las pruebas disponibles, debieron ser excluidas desde el inicio. "No bastaba con investigar a uno o dos acusados puntuales; aquí se armó un caso para perseguir a figuras políticas y dar apariencia de una red criminal inexistente".

Conforme a la nota de prensa, para el PLD la sentencia es también una clara demostración de cómo, durante cinco años, se intentó sustituir el debido proceso por campañas de descrédito orquestadas desde el poder político. "No se trató de un proceso judicial serio, sino de un esfuerzo deliberado por utilizar al Ministerio Público como herramienta de persecución política, con características propias del lawfare (judicialización de la política), que durante mucho tiempo denunciamos", sostiene la nota.

La organización resaltó que esta práctica erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, debilita la democracia y distorsiona la lucha legítima contra la corrupción, convirtiéndola en un instrumento de venganza y manipulación política.

"El PLD reiteró su compromiso con la verdad, la legalidad y la defensa de las libertades públicas, y permanecerá vigilante ante cualquier intento de socavar la independencia judicial o criminalizar, la acción política legítima en la República Dominicana", concluyó.

La sentencia

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/tribunal-dice-mp-no-probo-falta-penal-de-freddy-hidalgo-4e1d8ea3.jpeg Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública, descargado en el juicio. (DIARIO LIBRE)

La madrugada de este jueves el referido tribunal descargó a 13 de los acusados de desfalcar al Estado con más de cinco mil millones de pesos con actos de corrupción y condenó a ocho.

El alegato de las juezas de la corte para descargar a esa cantidad de personas fue que el Ministerio Público no pudo demostrar "la responsabilidad penal" que decía que tenían en el entramado de corrupción.

Entre los ocho condenados está Alexis Medina Sánchez, hermano de Danilo Medina, presidente del PLD y expresidente de la República. Carmen Magalys Medina, hermana de ambos, fue absuelta.