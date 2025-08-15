×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Abinader
Abinader

El PRM pospone actividad por los cinco años de gestión del presidente Abinader

La nueva fecha del acto será el viernes 22 de agosto, a las 4:00 de la tarde, en el polideportivo de Domingo Savio

    Expandir imagen
    El PRM pospone actividad por los cinco años de gestión del presidente Abinader
    La sede del Partido Revolucionario Moderno (PRM). (DIARIO LIBRE)

    El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció hoy la posposición de la actividad conmemorativa por los cinco años de gobierno del presidente Luis Abinader, que estaba pautada para celebrarse este domingo 17 de agosto, en el Polideportivo Nuevo Domingo Savio.

    La organización política informó, a través de un comunicado, que la decisión se tomó debido a las condiciones climáticas adversas ocasionadas por una vaguada y el paso del huracán Erin.

    • La nueva fecha del acto será el viernes 22 de agosto a las 4:00 de la tarde, en el Polideportivo Nuevo Domingo Savio, en el Distrito Nacional, el lugar originalmente previsto.
    RELACIONADAS

    El huracán Erin

    El PRM explicó que, ante la situación meteorológica, ha decidido enfocar los esfuerzos de su militancia y dirigencia en apoyar las labores preventivas y de orientación ciudadana que encabezan las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

    "Agradecemos su comprensión y les invitamos a sumarse a las labores de prevención y mitigación por el paso de la vaguada en curso y el huracán Erin en todas las provincias", concluye el comunicado.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.