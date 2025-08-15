El PRM pospone actividad por los cinco años de gestión del presidente Abinader

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció hoy la posposición de la actividad conmemorativa por los cinco años de gobierno del presidente Luis Abinader, que estaba pautada para celebrarse este domingo 17 de agosto, en el Polideportivo Nuevo Domingo Savio.

La organización política informó, a través de un comunicado, que la decisión se tomó debido a las condiciones climáticas adversas ocasionadas por una vaguada y el paso del huracán Erin.

La nueva fecha del acto será el viernes 22 de agosto a las 4:00 de la tarde, en el Polideportivo Nuevo Domingo Savio, en el Distrito Nacional, el lugar originalmente previsto.

El huracán Erin

El PRM explicó que, ante la situación meteorológica, ha decidido enfocar los esfuerzos de su militancia y dirigencia en apoyar las labores preventivas y de orientación ciudadana que encabezan las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

"Agradecemos su comprensión y les invitamos a sumarse a las labores de prevención y mitigación por el paso de la vaguada en curso y el huracán Erin en todas las provincias", concluye el comunicado.