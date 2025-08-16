×
VIDEO | Fuerza del Pueblo acusa al Gobierno de tener al pueblo "hastiado" por tandas de apagones

Denunció que los apagones están llevando a la quiebra pequeños, medianos empresarios, y emprendedores

    El vicepresidente y coordinador político del Partido Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, criticó la gestión del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al afirmar que su incapacidad ha generado malestar en la población debido a los constantes apagones que afectan al país. 

    "La que la incapacidad del Gobierno del PRM tiene al pueblo hastiado con las largas tandas de apagones en todo el territorio nacional, y las autoridades no dan la cara", expresó el dirigente opositor. 

    A través de un audiovisual, Jiménez sostuvo que, "a pesar de ser el Gobierno que más recursos públicos ha manejado, todos los servicios han empeorado de manera dramática". 

    "Este gobierno ha tomado prestado más de 50 mil millones de dólares en 5 años de gestión gubernamental y nadie sabe dónde han ido a parar, ya que no pueden exhibir una sola obra en la que puedan justificar la utilización de tan enorme cantidad de recursos", dijo el también exprocurador general de la República. 

    Crisis eléctrica afecta a emprendedores  

    • Radhamés Jiménez afirmó que la situación ha llevado al país a un punto de inflexión, donde la desesperación de la ciudadanía crece ante el cúmulo de problemas sin soluciones reales por parte del Gobierno. 

    "Los apagones también están llevando a la quiebra apequeños, medianos empresarios, y emprendedores, ya que lo poco que perciben de sus negocios tienen que invertirlo en la compra de combustibles para sostenerse, y aquellos que no cuentan con una planta han tenido que cerrar sus puertas", denunció. 

