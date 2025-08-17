×
VIDEO | Danilo Medina dice "humillaría" a Luis Abinader en un debate y cuestiona manejo del sector eléctrico

Danilo Medina declaró además que los apagones se deben a que "se abandonó el sector" y "no se siguió con el plan, el plan indicador que nosotros dejamos cuando salimos del gobierno para seguir construyendo plantas"

    El expresidente Danilo Medina descartó participar en un debate con el presidente Luis Abinader sobre la gestión de ambos gobiernos. "Es que tendría que humillarlo", afirmó, al tiempo que sostuvo que a "un presidente en ejercicio no se humilla".

    ""Como llegaron al país y no había apagones, se descuidaron en construir más plantas para generar energía, que suplieran la demanda adicional que se presentaba cada año""Danilo MedinaExpresidente de la República

    Medina finalmente sentenció que ese tipo de intercambio "solo se puede hacer en campaña electoral". "Él no es candidato, ni yo tampoco", añadió.

    Medina señaló que "no hay comparación posible" entre lo realizado por Abinader y lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana durante sus administraciones.

    Sector abandonado

    Danilo Medina declaró además que los apagones se deben a que "se abandonó el sector" y "no se siguió con el plan, el plan indicador que nosotros dejamos cuando salimos del gobierno para seguir construyendo plantas".

    • "Como llegaron al país y no había apagones, se descuidaron en construir más plantas para generar energía, que suplieran la demanda adicional que se presentaba cada año", afirmó.

    Agregó que, además, "han permitido que la energía vuelva a subir de precio", lo que —según dijo— encarece las compras de las empresas distribuidoras, "que tienen que comprar energía más cara que la que recibían en el gobierno nuestro".

