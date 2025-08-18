Luis Abinader responde a Danilo Medina destacando los proyectos ejecutados en su pueblo natal

El presidente Luis Abinader subrayó proyectos puntuales en la tierra natal del exmandatario. Mencionó la construcción de la Universidad ISA en Arroyo Cano, comunidad perteneciente al municipio de Bohechío. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader respondió este lunes a recientes comentarios del expresidente Danilo Medina, quien aseguró que en un debate político sobre obras de Gobierno "humillaría" al mandatario.

El jefe de Estado respondió señalando los proyectos ejecutados durante la gestión actual en materia de obras públicas y desarrollo económico, particularmente en la provincia de San Juan, de donde es oriundo Medina.

En LA Semanal con la Prensa, Abinader aseguró que las comparaciones entre ambas administraciones son evidentes.

"Está circulando, y yo pienso que no soy yo el que estará humillado por esas obras. Porque aún con cinco años, la lista nuestra supera por mucho las obras que ellos hicieron en esa provincia. Específicamente esa provincia", destacó.

Las obras

El mandatario subrayó proyectos puntuales en la tierra natal del exmandatario. Mencionó la construcción de la Universidad ISA en Arroyo Cano , comunidad perteneciente al municipio de Bohechío.

"Donde no solamente estudian, sino que viven en la universidad, cuatrocientos cuarenta estudiantes, más o menos. Eso no se vio en su gobierno, y es en su misma comunidad", señaló.

Abinader también se refirió a la zona franca de San Juan, que, según dijo, nunca fue habilitada durante la administración de Medina.

"Quizás él pudiese sentirse humillado si nunca pudo aperturar la zona franca para crear empleos allá en San Juan. Donde nosotros ya estamos construyendo la quinta nave, y donde ya hay cientos de sanjuaneros y sanjuaneras trabajando, porque esas son las obras que crean desarrollo".

El jefe de Estado añadió que su gobierno construye además el aeropuerto de San Juan, obra que—afirmó—no fue impulsada en el pasado.

"Y no quiero seguir para no tener mayores situaciones, porque eso se lo vamos a entregar con un listado en cada lugar. Pero le quise decir lo más cercano a él", expresó Abinader.

En su intervención, el presidente recalcó que las obras actuales no solo son de infraestructura sino de impacto económico.

"Nosotros construimos obras y construimos desarrollo", enfatizó, en contraste con lo que describió como carencias del período de gobierno de Medina.