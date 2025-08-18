Los perremeístas quieren más cambios en el Gobierno mientras el PLD ve "distracciones" políticas

El presidente Luis Abinader ha emitido decretos para remover funciones en algunas instituciones, mientras que diputados del PRM expresan eld eseo por más cambios. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

A un año de iniciado el segundo mandato del presidente Luis Abinader y con algunos decretos emitidos que intercambian funciones en algunas instituciones y a otros los dejan sin funciones, los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresaron este lunes su deseo que se impongan más cambios en el tren gubernamental, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ve distracciones políticas que impiden una buena gestión.

El diputado oficialista Luis Gómez Benzo aseguró que los cambios son prerrogativa del presidente, pero enfatizó que la población espera ajustes en áreas específicas como el sector eléctrico donde, a su juicio, se espera "un accionar más efectivo" por las quejas ciudadanas.

En ese sentido, dijo que en el PRM hay dirigentes con méritos que esperan ser tomados en cuenta, como Ramón Albuquerque y otros cuadros con experiencia, y confió en que pronto el presidente anunciará decisiones que fortalezcan la gestión en esa área.

Para Gómez Benzo, incluso aquellos funcionarios que han permanecido cinco años en un cargo deberían ser evaluados. Entiende que, si lo han hecho bien, pueden ser promovidos a otras funciones, pero que si no cumplen deben ser reemplazados para dar oportunidad a otros dirigentes que esperan turno.

Agregó que, en su caso, de tener la decisión, tomaría medidas "drásticas" porque los cambios son parte del compromiso del PRM con la renovación.

El vocero del bloque de diputados del PRM, Amado Díaz, sostuvo que los cambios son una facultad constitucional del presidente y que los mismos generan dinamismo y nuevas energías en la administración pública.

En ese orden, aunque no especificó las áreas, aseguró que pronto se emitirán más decretos con otros cambios que traigan "más dinamismo" en el Estado y que permitan que las gestiones sigan un buen curso.

PLD crítica proselitismo

Desde la oposición, el vocero del bloque de diputados del PLD, Gustavo Sánchez, afirmó que Abinader atraviesa un dilema porque algunos de sus funcionarios han priorizado la actividad proselitista sobre el trabajo de gestión.

"Cuando un funcionario se mete en campaña, descuida la ejecución de su gobierno", advirtió.

Sánchez indicó que, con la Constitución prohibiendo la reelección de Abinader, muchos funcionarios ya se comportan como si el presidente se despidiera y están buscando "bajo qué sombrilla cobijarse" para mantenerse en la vida política.

Por tanto, señaló que esa situación compromete la eficacia del Gobierno en la segunda mitad del mandato.

Ah cumplir justamente un año de su segundo mandato como presidente, Abinader emitió el decreto 461-65 que dispone cambios en las direcciones del Banco de Reservas, en Refidomsa, en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), en la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) y en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).