"Para saber que el pollo ha subido no hay que ir tan lejos": Leonel le responde a Abinader

El expresidente de la república, Leonel Fernández, respondió este martes a la invitación que le hiciera el presidente Luis Abinader durante LA Semanal con la Prensa, donde le ofreció cubrirle los gastos para que viajara a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a analizar los programas de alimentación del Gobierno.

"Yo le agradezco mucho esa gentil oferta que me hace, pero para saber que el pollo ha llegado a 125 pesos no hay que ir a ningún sitio. Mejor voy a Moca", destacó Fernández a su llegada al acto de rendición de cuentas de la gestión senatorial de su hijo, Omar Fernández.

Señaló que "la realidad dominicana no se resuelve con viajes internacionales ni con discursos".

Fernández es también presidente del opositor partido Fuerza del Pueblo (FP), que ocupa el segundo lugar en la boleta electoral.

"Nada más hay que ir a Moca y preguntarle a los productores habituales de este país si han progresado o quebrado durante su Gobierno" Leonel Fernández Expresidente de la República “

"No basta con pedir excusas" por apagones

En relación al sector eléctrico, Fernández afirmó que no basta con pedir disculpas a la población, sino que el Gobierno debe actuar.

"Yo comprendo su preocupación, pero más que pedir disculpas, el Gobierno lo que tiene es que actuar y resolver", recomendó.

La invitación de Abinader En LA Semanal con la Prensa de ayer lunes, el presidente Luis Abinader dijo que estaba en disposición de pagarle un viaje a Roma, al igual que el hotel y viaticos a Leonel Fernández para que discutiera con la FAO la política agropecuaria del gobierno. "Yo le he dicho al presidente Fernández, sobre eso de la alimentación, que como la FAO nos ha bajado la subalimentación de 8.7 a 3.5, que vaya a discutir con la FAO. Él no ha querido, y yo le voy a hacer una oferta: le voy a pagar el pasaje, el hotel y los viáticos para que vaya a Roma a exponer su posición; que lleve guantes de boxeo, que lleve todo y vaya allá a discutir", dijo.