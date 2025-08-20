×
Leonel Fernández acusa al PRM de "comprar" las elecciones pasadas con recursos del Estado

El líder opositor dijo que producto de esto el país vive una crisis económica en la actualidad

    Expandir imagen
    Leonel Fernández acusa al PRM de comprar las elecciones pasadas con recursos del Estado
    El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, durante un acto en la casa nacional del partido opositor. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente del opositor partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, responsabilizó este miércoles al actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de la "crisis económica" que vive el país, asegurando que es consecuencia del uso indebido de recursos del Estado para financiar la campaña electoral.

    "Lo que está ocurriendo hoy en la República Dominicana es el costo de haberse atrevido, con dinero público, a comprar unas elecciones. El pueblo se la está cobrando, porque el enojo y la ira popular que hoy existe es inenarrable", afirmó Fernández.

    El pronunciamiento se produjo durante el acto de relanzamiento del "Frente de Balagueristas con Leonel", celebrado en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, indica una nota de prensa.

    En su discurso, el expresidente de la República aseguró que el PRM tomó millonarios préstamos con la promesa de financiar obras de infraestructura, pero que  esos recursos fueron desviados a fines proselitistas.

    Como ejemplo, citó la renegociación del contrato de Aerodom, cuyos fondos estaban destinados a la construcción de un puente paralelo al Jacinto J. Peynado, un paso elevado próximo al Puente Flotante y un hospital traumatológico en San Cristóbal.

    •  "Ninguna de esas obras se ha ejecutado, pero el dinero sí se gastó en política", enfatizó.

    Apoyo reformista a Leonel

    De acuerdo al documento, el evento reunió a reconocidos dirigentes reformistas de todo el país, quienes proclamaron su respaldo a la candidatura presidencial de Leonel Fernández, convencidos de que representa la única opción real de cambio.

    • Entre los presentes estuvieron  Domingo Plácido, Germán Castro, Roque Pujals, Milagros Díaz, Bianela Bello Pons, José del Carmen Acosta, Marcos Álvarez, Pablo Suárez, Torrez Madera y Freddy Johnson Castillo, entre otros.

    Lockward aseguró que ya no se debate si Leonel ganará, sino si lo hará en primera vuelta.

    "El país necesita un presidente que no mienta, que se conduela del pueblo. Y eso no lo tenemos ahora", sentenció.

    Domingo Plácido, coordinador del Frente Balaguerista, declaró que el bloque reformista aspira a aportar entre un 2 % y un 5 % del electorado a la candidatura de Fernández, destacando que, aunque no pertenecen a la Fuerza del Pueblo comparten la visión de nación que encarna su líder.

