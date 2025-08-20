Rubén Bichara: Apagones no son herencia del pasado, sino consecuencia directa de esta mala gestión

El miembro del Comité Político del Partido Liberación Dominicana (PLD) Rubén Bichara, habla a los medios de comunicación sobre el sistema eléctrico. ( FUENTE EXTERNA )

El exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, afirmó este miércoles que el actual gobierno ha fracasado en garantizar estabilidad eléctrica y ha comprometido gravemente las finanzas públicas con un endeudamiento sin precedentes.

A través de una nota de prensa, Bichara expresó su "preocupación por el deterioro del sistema eléctrico nacional" y el aumento significativo de la deuda pública, advirtiendo que cada dominicano debe hoy entre 300 mil y 500 mil pesos como parte de la carga financiera del Estado.

"El problema no es endeudarse, sino hacerlo para gastos corrientes, sin retorno. No hay inversión ni planificación, y por eso los apagones han vuelto", aseguró político, que miembro del Comité Político del Partido Liberación Dominicana (PLD).

Falla estructural, no de generación

Bichara explicó que el país cuenta actualmente con una capacidad de generación superior a los 6,000 MW, de los cuales más de 5,000 están disponibles.

Sin embargo, la demanda máxima ronda los 3,800 MW, lo que indica que no existe un déficit de generación.

"Los apagones no se deben a falta de oferta, sino al colapso del sistema de distribución por falta de mantenimiento y abandono de las redes", denunció.

El dirigente peledeísta dijo que durante los últimos cuatro años se detuvo la inversión en la red eléctrica, "provocando sobrecarga en transformadores, fallos en subestaciones y cortes frecuentes del servicio".

Destacó que la demanda eléctrica ha crecido a un ritmo del 10 % anual, impulsada por el crecimiento urbano y el uso intensivo de energía, lo que exige una constante expansión y modernización del sistema.

Comparación con gestiones anteriores

Al contrastar la actual situación con las administraciones pasadas del PLD, Bichara recordó que durante su gestión en la CDEEE (2012–2020) se desarrollaron proyectos clave como la central termoeléctrica Punta Catalina, parques de energía renovable y conversiones a gas natural, lo que redujo el costo de generación y el déficit financiero del sector.

"El déficit llegó a bajar a menos de US$500 millones, con tarifas estables y servicio en mejora", indicó.

Bichara aseguró que los apagones actuales no son herencia del pasado, sino consecuencia directa de una mala gestión.

Planteó que la solución requiere un plan integral de mantenimiento, fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y una apuesta firme por fuentes de energía más eficientes y económicas.