Los partidos de oposición continúan poniendo el dedo en llaga a la crisis del servicio eléctrico en el país. Este jueves, la Fuerza del Pueblo exigió al Gobierno declarar en emergencia al sector energético como respuesta a la situación actual.

El ingeniero Juan Gómez, secretario de Energía de la organización política y exsuperintendente de Electricidad, denunció que la nación atraviesa un "desplome sin precedentes" en la distribución eléctrica, con fallas diarias en el suministro de entre seis y diez horas.

Afirmó que, en pleno 2025, resulta inaceptable que los dominicanos sigan enfrentando prolongadas interrupciones del servicio, mientras la actual administración incumple su promesa de garantizar este año una reserva fría de 700 megavatios.

"Nuestros ciudadanos han perdido el derecho a lo más básico: tomarse un vaso de agua fría, encender un abanico o cargar sus celulares. Los apagones están afectando colmados, amas de casa, salones de belleza y talleres. El país no aguanta más esta indolencia", expresó Gómez.

El dirigente opositor agregó que, pese a las interrupciones, las facturas eléctricas son muy elevadas. "En vez de reflejarse una baja en el consumo, se cobra incluso por las horas sin servicio, mientras la calidad del fluido eléctrico que llega es deficiente, dañando electrodomésticos y equipos", añadió.

Propuestas de solución

Durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, Gómez propuso que, como parte de la declaratoria de emergencia, se adopten las siguientes medidas:

Un programa intensivo de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, que actualmente superan el 40 %, cuando en 2019 rondaban el 30 %.

técnicas y no técnicas, que actualmente superan el 40 %, cuando en 2019 rondaban el 30 %. Inversiones planificadas en las redes de distribución.

Compra e instalación masiva de medidores eléctricos, bajo el principio de que "lo que no se mide no se puede cobrar".

Sustitución de transformadores sobrecargados y adquisición de nuevos equipos para garantizar la estabilidad del sistema.

El especialista recordó que, según el pacto eléctrico establecido en el decreto 655-21, las pérdidas debían promediar un 19.1 % en las EDE para 2024. Sin embargo, actualmente superan el doble, lo que implica que "de cada cien pesos invertidos, las distribuidoras solo recuperan 59".

Advirtió que la creciente ola de interrupciones ya está generando protestas en distintas comunidades, con quema de neumáticos y daños al medioambiente.

"La indolencia del Gobierno frente a un sector tan neurálgico para el desarrollo nacional es inadmisible. Exigimos que asuma el compromiso con el pueblo dominicano y gestione de manera eficiente las EDE, sin excusas ni pretextos que sigan cargando sobre la gente el peso de su incapacidad", concluyó.

Leer más Celso Marranzini afirma que los cortes en el servicio eléctrico se han reducido en este verano