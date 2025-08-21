El PLD denuncia falta de cupo y déficit de personal en centros educativos de Santiago

Miembros de la Secretaría Provincial de Asuntos Magisteriales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la provincia Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Secretaría Provincial de Asuntos Magisteriales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santiago denunció este jueves que, a pocos días de iniciar el año escolar, persiste la falta de cupo en distintos planteles educativos de la provincia, lo que ha generado preocupación en familias que buscan inscribir a sus hijos.

Osvaldo Rosario, quien habló en representación de esa organización, señaló que la situación obedece al déficit de aulas y de maestros, así como a la carencia de personal de limpieza y apoyo en los centros educativos.

Entre los planteles que iniciarían con limitaciones mencionó el Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes y la escuela de La Mina, donde aún no concluyen la construcción de nuevas aulas.

Además, citó el centro de Las Placetas, en San José de las Matas, con 12 aulas pendientes; la escuela Mayra Rosario Grullón en La Canela, con nueve aulas sin habilitar; el liceo Las Charcas, inaugurado supuestamente sin completarse en su totalidad; y el politécnico Nico Lora de Navarrete, también con 24 aulas en construcción.

Te puede interesar La ADP y comunitarios exigen terminación de escuela en sector de Santiago

Rosario sostuvo que la situación dificulta la inscripción de nuevos estudiantes y afecta la calidad de la enseñanza.

También criticó la supuesta disminución de programas de capacitación docente y de excelencia educativa, además de la eliminación de concursos de oposición para directores regionales y distritales.

Te puede interesar Deficiencias y lentitud en adecuación de escuelas preocupan a la ADP en Santiago

Útiles escolares

En cuanto a la carga económica para las familias, el representante del PLD aseguró que la falta de provisión de uniformes y útiles escolares obliga a los padres a gastar en promedio 15 mil pesos por cada estudiante.

El Partido de la Liberación Dominicana citó los males que afectan el inicio del próximo ciclo escolar durante rueda de prensa llevada a cabo en su local de Santiago.

El año escolar está previsto para iniciar el próximo lunes 25 de agosto en todo el país.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación asegura que las condiciones están dadas para recibir a los estudiantes en las aulas.