A solicitud de Abinader, el PRM suspende acto por quinto aniversario del Gobierno

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció la noche de este jueves la suspensión del acto de celebración por los cinco años de gestión del presidente Luis Abinader, tras acoger una solicitud del propio mandatario, quien envió una carta a la dirección ejecutiva del partido oficialista.

Esta es la segunda vez que se suspende el evento, programado para celebrarse mañana viernes a las 4:00 de la tarde. La primera suspensión, ocurrida el pasado 16 de agosto, se debió a las condiciones climáticas provocadas por el huracán Erin.

En esa ocasión, el acto fue pospuesto para el domingo 17 en el Polideportivo Nuevo Domingo Savio, en el Distrito Nacional, lugar donde también se efectuaría el de mañana.

Sentido de responsabilidad

En su misiva, Abinader explicó que la decisión no responde a falta de entusiasmo en el partido, sino a un sentido de responsabilidad ante las necesidades del país. "La prioridad debe ser enfocarse en resolver los problemas de la ciudadanía", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/carta-de-abinader-12-90779960.jpg La carta del presidente Luis Abinader. (FUENTE EXTERNA)

"El verdadero sentido del liderazgo es cargar sobre nuestros hombros las preocupaciones de la gente y transformarlas en esperanza. Hoy, la nación nos pide seguir enfocados en las soluciones", señaló el mandatario.

Concluyó que llegará el momento de conmemorar, pero que por ahora lo que corresponde es "redoblar la labor silenciosa, perseverante y eficaz".

Palabras del PRM

Por su parte, el PRM agradeció la comprensión de su dirigencia y militancia a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, reafirmando su compromiso con el país: "Seguimos unidos, trabajando por nuestro país".

Acogiendo la solicitud del presidente @luisabinader, el acto de celebración de los 5 años de gestión del gobierno, pautado para este viernes, ha sido suspendido.



Agradecemos la comprensión de toda nuestra dirigencia y militancia. Seguimos unidos, trabajando por nuestro país. pic.twitter.com/Wz8r4s2fjM — PRM (@PRM_Oficial) August 22, 2025

El partido también recordó que, en la primera suspensión, decidieron redirigir los esfuerzos de su estructura hacia el apoyo de las labores preventivas lideradas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a la situación meteorológica.

"Que el país vea en nosotros no un partido que se distrae en medio de la dificultad, sino una fuerza que camina junto a su pueblo", aseguró el jefe de Estado.