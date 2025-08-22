Abel Martínez se reencuentra con Gonzalo Castillo y lo llama "un activo del PLD"
El excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, envió un mensaje en respaldo a su compañero y también excandidato presidencial Gonzalo Castillo, destacándolo como "un activo del PLD y de la nación" y defendiendo su trayectoria política.
En un tuit publicado este jueves, Martínez escribió: "Gonzalo Castillo es un activo del PLD y de la nación. Defender su trayectoria es defender la política seria, basada en ideas y respeto. El peledeísmo debe recordar siempre que su fortaleza está en los principios y en el debate de altura, nunca en prácticas que desvirtúen su esencia".
El gesto tiene relevancia porque Martínez y Castillo representan las dos más recientes apuestas electorales del PLD: Castillo fue candidato en las elecciones de 2020, mientras que Martínez lo hizo en 2024. Ambos perdieron en sus respectivos intentos de llevar al partido nuevamente al poder.
Respaldo público y de unión
El énfasis en la "política seria" y el "debate de altura" refleja un intento de reposicionar el discurso peledeísta en torno a los principios que durante años le permitieron consolidarse como fuerza dominante en el país, antes de su caída. Martínez advierte así contra las divisiones y prácticas que, en su lectura, amenazan con desvirtuar la esencia del PLD.
Recientemente el aspirante presidencial, Francisco Javier García, señaló que a lo interno del PLD hay "candidatos ocultos". "El que quiera aspirar debe subirse al ring, pero no a pelear con los compañeros, sino a enfrentar al gobierno", dijo Javier García sin hacer referencia a figuras en particular.
Sin embargo, en los últimos días se ha rumorado la posibilidad de que Castillo aspire a la presidencia de la República para el período 2028-2032.