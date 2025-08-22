Abel Martínez se reencuentra con Gonzalo Castillo y lo llama "un activo del PLD"

El gesto tiene relevancia porque Abel Martínez y Gonzalo Castillo representan las dos más recientes apuestas electorales del PLD. ( DE LA CUENTA DE X DE ABEL MARTÍNEZ. )

El excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, envió un mensaje en respaldo a su compañero y también excandidato presidencial Gonzalo Castillo, destacándolo como "un activo del PLD y de la nación" y defendiendo su trayectoria política.

En un tuit publicado este jueves, Martínez escribió: "Gonzalo Castillo es un activo del PLD y de la nación. Defender su trayectoria es defender la política seria, basada en ideas y respeto. El peledeísmo debe recordar siempre que su fortaleza está en los principios y en el debate de altura, nunca en prácticas que desvirtúen su esencia".

El gesto tiene relevancia porque Martínez y Castillo representan las dos más recientes apuestas electorales del PLD: Castillo fue candidato en las elecciones de 2020, mientras que Martínez lo hizo en 2024. Ambos perdieron en sus respectivos intentos de llevar al partido nuevamente al poder.

Gonzalo Castillo es un activo del PLD y de la nación. Defender su trayectoria es defender la política seria, basada en ideas y respeto. El peledeísmo debe recordar siempre que su fortaleza está en los principios y en el debate de altura, nunca en prácticas que desvirtúen su... pic.twitter.com/o2zE6QVHrE — Abel Martínez Durán (@AbelMartinezD) August 22, 2025

Respaldo público y de unión

El énfasis en la "política seria" y el "debate de altura" refleja un intento de reposicionar el discurso peledeísta en torno a los principios que durante años le permitieron consolidarse como fuerza dominante en el país, antes de su caída. Martínez advierte así contra las divisiones y prácticas que, en su lectura, amenazan con desvirtuar la esencia del PLD.

Recientemente el aspirante presidencial, Francisco Javier García, señaló que a lo interno del PLD hay "candidatos ocultos". "El que quiera aspirar debe subirse al ring, pero no a pelear con los compañeros, sino a enfrentar al gobierno", dijo Javier García sin hacer referencia a figuras en particular.

Sin embargo, en los últimos días se ha rumorado la posibilidad de que Castillo aspire a la presidencia de la República para el período 2028-2032.