Leonel Fernández juramentará dirigentes del PRM y el PLD en San Pedro de Macorís

Leonel Fernández juramentando al exdirigente peledeísta Hipólito Polanco y a su equipo el 17 de mayo de 2022. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, encabezará este domingo 24 de agosto de 2025 actos de juramentación de nuevos dirigentes y figuras políticas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la provincia San Pedro de Macorís.

De acuerdo con un comunicado del partido, la primera actividad está programada para las 10:00 de la mañana en el Club 7 de Septiembre, ubicado junto al Cuerpo de Bomberos, en la avenida Isidro Barros, municipio Consuelo.

Posteriormente, Fernández sostendrá un encuentro privado con la dirección política provincial, y a las 3:00 de la tarde continuará con la juramentación de personalidades vinculadas al ámbito religioso, en el municipio cabecera de la provincia.

Rol de nuevos dirigentes

Según la Fuerza del Pueblo, la incorporación de estos nuevos dirigentes, con experiencia en estructuras locales y provinciales, fortalece su plataforma organizativa y responde a una creciente insatisfacción con el actual gobierno.

El comunicado también señala que, a medida que avanza el segundo año de la gestión del PRM, el descontento ciudadano se refleja en encuestas que muestran un descenso en la popularidad del partido oficialista y un incremento sostenido en la intención de voto hacia la Fuerza del Pueblo.