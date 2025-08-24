Danilo Medina denuncia descontento y falta de esperanza del pueblo dominicano

El expresidente Danilo Medina acusó este domingoal presidente Luis Abinader de ser responsable de la situación que atraviesa el pueblo dominicano porque supuestamente no dice toda la verdad sobre lo que está aconteciendo.

Dijo que Abinader responde con evasivas a los cuestionamientos que se les hacen y que, a su juicio, no siempre dice la verdad al país, lo que atribuye al hábito de hablar mucho públicamente sin tener "respuestas preparadas".

Durante una asamblea de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Moca, provincia Espaillat, Medina señaló que el estilo de comunicación del actual presidente ha provocado consecuencias negativas en la credibilidad gubernamental, porque, según dijo, la costumbre de responder constantemente a cualquier tema sin un plan estructurado ha derivado en respuestas que calificó como "evasivas" y sin preparación.

El mandatario realiza todos los lunes LA Semanal con la Prensa, espacio en el que presenta logros de su gestión en distintos sectores y luego responde preguntas de periodistas. También, suele hablar con la prensa cuando acude a algunas actividades.

Abinader también habla con los periodistas durante algunas actividades oficiales, además de sus encuentros semanales con la prensa en el Palacio Nacional, donde responde sobre múltiples temas nacionales.

En cambio, el expresidente Medina, cuando dirigió el Estado, se caracterizó por un estilo más cauto y limitado al momento de responder a los cuestionamientos de la prensa.

En ese orden, Danilo Medina acusó a Abinader de no decir la verdad al pueblo dominicano en múltiples ocasiones, y responsabilizó directamente a su gestión de la situación social y económica que atraviesa el país.

Descontento ciudadano

Medina sostuvo que la República Dominicana vive actualmente un estado de "pobreza, miseria y pérdida de rumbo", que se refleja en el descontento ciudadano y en la falta de esperanza de la población.

El también presidente del PLD se refirió a la ola de comentarios en redes sociales donde ciudadanos expresan que piden "perdón" a él y a su organización política.

Dijo que esas manifestaciones digitales le generan una "sensación agridulce", porque, aunque las interpreta como una reivindicación de su obra de gobierno, también evidencian el malestar contra la actual administración.

"Siento preocupación, porque no quisiera que el pueblo tuviera la necesidad de dar esas declaraciones", expresó.

En su repaso por sus gestiones de Gobierno, Medina también defendió su política educativa de la jornada extendida, indicando que la dejó implementada en un 85 % al concluir su mandato.

Explicó que para consolidarla en todas las escuelas era necesario construir más planteles y reorganizar las tandas, y consideró que si no se ha completado o fortalecido ese programa desde entonces es por falta de atención del actual gobierno.

Encuentro en Moca

El encuentro político en Moca forma parte de los esfuerzos del PLD por dirigirse a todos los puntos del país para motivar a su militancia y pasar balance a la situación partidaria de la organización en el país. La asamblea de dirigentes en Espaillat reunió a los políticos opositores de la provincia y a más de 30 miembros del Comité Político.

