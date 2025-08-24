Francisco Javier García hace denuncia sobre improvisación en el inicio del año escolar

Francisco Javier García aseguró que los dominicanos nunca habían vivido un nivel de improvisación tan grande como el que se está experimentando con el inicio del año escolar 2025-2026. ( FUENTE EXTERNA )

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, afirmó que los dominicanos nunca habían vivido un nivel de improvisación tan grande como el que se está experimentando con el inicio del año escolar 2025-2026, pautado para este lunes.

Tras concluir un encuentro con profesionales que respaldan su proyecto político en la provincia Sánchez Ramírez, Francisco Javier ofreció declaraciones a los medios de comunicación que lo abordaron sobre el tema educativo.

"Primero aseguraron que el cupo estudiantil para el nuevo año escolar estaba garantizado, y al final resulta que no"; denuncia detallando que los estudiantes tendrán que recibir docencia en lugares como:

Aulas móviles o furgones

Debajo de árboles

En clubes

Terrazas

Espacios compartidos con criaderos de chivos, como es el caso de la comunidad de Honduras, en Tamayo, provincia Bahoruco

Asimismo, lamentó que un funcionario del Ministerio de Educación (MINERD) informara que alrededor de un 40 % de niños no recibirá uniforme escolar antes del inicio a clases, lo que se traduce en una verdadera injusticia social.

"Este 25 de agosto no hay nada que celebrar, porque más de 400 mil estudiantes irán a las aulas con las manos vacías. No tendrán útiles escolares. Y la pregunta es: ¿eso ha pasado siempre? No. Eso solo ha ocurrido durante este gobierno del PRM", añadió.

El político continuó resaltando que en los gobiernos del partido al que pertenece no había problemas de cupo, existía una jornada escolar extendida eficiente, y todos los estudiantes iniciaban el año escolar con sus uniformes, zapatos y útiles escolares.

Francisco Javier hizo un llamado a la población a mantenerse vigilante frente a las dificultades que atraviesa el pueblo dominicano, y exhortó a trabajar unidos de cara al 2028 para superar esta situación que, según dijo, afecta no solo al sistema educativo, sino también al sector agropecuario, la salud y el sistema eléctrico nacional.

"Vamos a comenzar el año escolar en medio de una ola de apagones que afectará directamente a los centros educativos, ya que muchos no contarán con energía para su funcionamiento", advirtió.

Finalmente, instó a la ciudadanía a unirse y trabajar para sacar al PRM del poder y devolver al país la planificación, el orden, la eficiencia en los servicios públicos y la estabilidad nacional.

Recorrido en Sánchez Ramírez

Francisco Javier realizó un intenso recorrido este sábado por la provincia Sánchez Ramírez, donde escuchó las preocupaciones de los productores agrícolas, quienes manifestaron su desesperación por la falta de apoyo al sector.

También sostuvo un conversatorio con jóvenes, en el que escuchó sus visiones sobre la política, así como sus anhelos y esperanzas de cara al futuro.

Finalmente, sostuvo un encuentro con profesionales de la medicina y del magisterio de la provincia, donde se destacaron las precariedades y el retroceso que afectan a ambas áreas, consideradas vitales para el verdadero desarrollo y la calidad de vida de la población.