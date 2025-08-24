Senador Omar Fernández entrega útiles escolares en Dajabón por inicio del año escolar
Dijo que busca aportar a la educación y aliviar la carga económica de familias vulnerables
El senador Omar Fernández entregó útiles a cientos de niños de escasos recursos en Dajabón, "con el interés de aportar a su educación y aliviar la carga económica de las familias al inicio del año escolar".
Durante la actividad, celebrada en la Plaza Beller, el congresista exhortó a los niños a dar lo mejor de sí para formarse, ya que es la mejor manera de defender la patria.
Una nota de prensa, refiere que Fernández invitó a respetar a sus padres, los símbolos patrios y ser buenos ciudadanos en el día a día.
"La mejor inversión que se puede hacer es en los niños, estoy convencido sembrar educación, es cosechar futuro", afirmó el legislador.
Materiales entregados
En el acto distribuyeron mochilas, cuadernos, lápices, colores y otros materiales básicos que permitirán a cientos de niños y niñas iniciar las clases con las herramientas necesarias para su aprendizaje.
- El senador Fernández expresó que este esfuerzo busca "brindar un respaldo directo a las familias que hacen grandes sacrificios para garantizar la educación de sus hijos".