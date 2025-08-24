×
Senador Omar Fernández entrega útiles escolares en Dajabón por inicio del año escolar

Dijo que busca aportar a la educación y aliviar la carga económica de familias vulnerables

    Expandir imagen
    Senador Omar Fernández entrega útiles escolares en Dajabón por inicio del año escolar
    Omar Fernández, senador del Distrito Nacional, durante la entrega de los útiles escolares en Dajabón. (FUENTE EXTERNA)

    El senador Omar Fernández entregó útiles a cientos de niños de escasos recursos en Dajabón, "con el interés de aportar a su educación y aliviar la carga económica de las familias al inicio del año escolar".

    Durante la actividad, celebrada en la Plaza Beller, el congresista exhortó a los niños a dar lo mejor de sí para formarse, ya que es la mejor manera de defender la patria.

    Una nota de prensa, refiere que Fernández invitó a respetar a sus padres, los símbolos patrios y ser buenos ciudadanos en el día a día.

    "La mejor inversión que se puede hacer es en los niños, estoy convencido sembrar educación, es cosechar futuro", afirmó el legislador.

    "La educación es la mejor inversión que podemos hacer como país. Estos útiles son una ayuda puntual, pero también un símbolo de que seguimos apostando a nuestros niños, a su preparación y a su futuro"Omar FernándezSenador del DN

    Materiales entregados

    En el acto distribuyeron mochilas, cuadernos, lápices, colores y otros materiales básicos que permitirán a cientos de niños y niñas iniciar las clases con las herramientas necesarias para su aprendizaje.

    • El senador Fernández expresó que este esfuerzo busca "brindar un respaldo directo a las familias que hacen grandes sacrificios para garantizar la educación de sus hijos".
