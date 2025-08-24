Opción Democrática celebra 10 años y denuncia que los "salarios son insuficientes"
Celebró su décimo aniversario de fundación con mirada firme hacia las elecciones del 2028
El partido Opción Democrática (OD) celebró este domingo su décimo aniversario de fundación convencido de que será una fuerza de poder de cara a las elecciones de 2028. En el acto denunció que los salarios en el país no cubren el costo de la canasta básica y que los servicios públicos están deteriorados.
Mediante una nota de prensa, el presidente del partido, José Horacio Rodríguez, reafirmó el compromiso de la organización con una política que dignifique, movilice y transforme.
- "Nuestra existencia es más urgente que nunca. En un sistema político y económico profundamente injusto, Opción Democrática representa la única alternativa real, valiente y responsable", expresó.
Rodríguez destacó que OD no solo busca simplemente ganar elecciones para administrar el estado, sino para transformarlo en una institución inclusiva, al servicio de la ciudadanía, y no de las élites políticas y económicas. "Queremos un país donde el bienestar no dependa del bolsillo, donde la salud, la educación, el agua potable y el transporte público sean derechos garantizados, no privilegios", afirmó.
En su discurso, el líder político denunció las condiciones actuales del país: salarios que no cubren la canasta básica, un sistema tributario regresivo, servicios públicos deteriorados y una democracia debilitada por la corrupción y el clientelismo.
Fuerza progresista
José Horacio reafirmó que OD es y seguirá siendo la principal fuerza progresista del país, comprometida con la democracia, los derechos humanos y la convivencia en la diversidad. "Somos la voz que se alza contra la intolerancia y el autoritarismo. Somos la esperanza de quienes sabemos que otra sociedad es posible."
- El presidente del partido finalizó con un llamado directo a la acción: "Por eso hoy les invito a salir a las calles, tocar puertas, y levantar banderas. Formemos nuevos núcleos en cada barrio, ciudad y provincia. Que el 2028 nos encuentre unidos, listos y fortalecidos."
José Horacio reafirmó el compromiso de su partido de seguir trabajando con esperanza, coraje y valentía. Porque sí es posible un país justo, próspero, sostenible y democrático. "Merecemos un futuro distinto, y ese futuro lo vamos a construir de la mano. ¡Hagamos que suceda!", finalizó.