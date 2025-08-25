El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió este lunes al Gobierno adoptar medidas urgentes frente a lo que calificó como deterioro de los servicios básicos, con énfasis en la educación, la salud y el suministro eléctrico.

Durante una rueda de prensa, la vicepresidenta del PLD, Zoraima Cuello, leyó un comunicado en compañía de Temístocles Montás y otros dirigentes, entre ellos Melanio Paredes, Elías Cornelio, Rafael González, Cristina Rodríguez, Edwin Ricardo, Andrés de las Mercedes, Miguelina Acosta y Darío Campusano Hichez.

Presupuesto y deuda

La organización denunció que en los últimos cinco años el Gobierno ha administrado el presupuesto más alto de la historia, además de haber incrementado la deuda pública en más de 22,000 millones de dólares, sin que esos recursos se traduzcan en mejoras tangibles para la población.

El comunicado destacó que, con más de 309,000 millones de pesos asignados al sector educativo, persisten deficiencias en la entrega de útiles escolares. Según el PLD, al inicio del año escolar un 40 % de los estudiantes no había recibido los materiales prometidos, y los que sí lo hicieron reportaron entregas incompletas.

Como ejemplo, citaron el caso del Liceo Centro de Artes y Académica Nicolás Herrera Pimentel, en Villa Mella, donde de una matrícula de 336 alumnos apenas se entregaron cinco pares de zapatos.

El PLD señaló además un déficit de 13 millones de libros en la licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), lo que ha obligado a las familias a asumir gastos adicionales de entre 12,000 y 20,000 pesos.

También denunciaron que más de 300,000 estudiantes quedaron fuera del sistema público por falta de aulas, y que el Ministerio de Educación ha ejecutado solo el 15.82 % del presupuesto de Infraestructura Escolar.

Salud y energía

En el área de salud, el PLD afirmó que las Farmacias del Pueblo enfrentan desabastecimiento, que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) presenta déficit y que los hospitales públicos operan en condiciones deterioradas, con escasez de medicamentos de alto costo.

En cuanto al servicio eléctrico, denunciaron apagones frecuentes, un aumento acumulado de 32 % en la tarifa y problemas que, según el partido, afectan tanto a hogares como a pequeños negocios.

El PLD concluyó que continuará denunciando la situación y acompañando a las familias que se ven afectadas por lo que describen como deficiencias en la gestión gubernamental.