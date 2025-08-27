Confiando en el "apoyo popular", Gonzalo Castillo irá tras la candidatura presidencial del PLD

Gonzalo Castillo fue candidato presidencial del PLD en las elecciones de 2020. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El diputado y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, confirmó la noche de este miércoles que Gonzalo Castillo aspirará a la candidatura presidencial de la organización. En busca de esa posición, en los próximos días dará sus primeros pasos.

Según el legislador, Castillo está convencido de que cuenta con el apoyo de los dominicanos "que vieron y ven en su figura a un hombre preocupado por la nación y un servidor público con una gran capacidad gerencial".

Sánchez habló en condición de director operativo del Proyecto Presidencial Gonzalo Castillo 2028. Dijo que esa candidatura será la unificadora del partido opositor.

"Básicamente él vio que en el PLD era la persona que tiene capacidad para unificar las huestes del partido", refirió Sánchez durante una entrevista con Diario Libre.

Sánchez confía en que Castillo logrará ser el candidato oficial del partido para las elecciones de 2028. El político fue el candidato presidencial peledeísta en los comicios de 2020, contienda en la cual obtuvo un 38 % de los sufragios.

En enero de este 2025 dijo que no tenía -en ese momento- aspiraciones políticas. Y a principio de este mes de agosto también lo reiteró: "No tengo esas aspiraciones ahora, pero a dos años de distancia (de las elecciones) es imposible decir qué hechos puedan cambiar". Y ya cambió de opinión.

Castillo fue ministro de Obras Públicas durante las dos gestiones de Danilo Medina (2012-2016 y 2016-2020).

"Confirmo fielmente el deseo y la aspiración y la convicción que tenemos para que Gonzalo sea uno de los aspirantes que va a optar por la candidatura presidencial representando al PLD en la elección de mayo del 2028" Gustavo Sánchez Director operativo del Proyecto Presidencial Gonzalo Castillo “

Hasta el momento, a la candidatura presidencial peledeístas aspiran el exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito; el exsenador y exsecretario general del PLD, Charlie Mariotti; el exministro de Turismo, Francisco Javier García, y Abel Martínez, quien corrió por el PLD en las pasadas elecciones de 2024 y perdió también.

"Cuenta con un sentimiento nacional favorable"

Gustavo Sánchez aseguró que el exministro de Obras Públicas cuenta con una gran "aceptación" de parte de la sociedad dominicana, que lo percibe como un hombre "sencillo, cercano y servicial", además de una "capacidad de trabajo enorme".

A nivel interno de la organización, entiende que tampoco tendrá problemas y aseguró que su precandidatura "ya marca" en el país y entre los peledeístas, lo cual -dijo- es evidente en la "gran expectativa" que ha generado el simple anuncio de que éste buscará el puesto.

"Entonces, sobre esa base hay además un sentimiento nacional favorable a Gonzalo y, naturalmente, ese compromiso de él, de asumir la responsabilidad, ese deseo de que el PLD resurja de las dificultades que nos llevaron precisamente, lo ha hecho a él convencerse de que no puede subestimar o no puede limitarse a no aceptar una candidatura presidencial", subrayó.

Agregó: "La ciudadanía ve a Gonzalo como un hombre desprendido, solidario, humilde, cercano, que puso a disposición de los dominicanos sus aeronaves para atraer dominicanos que estaban varados en países extranjeros y que no tenían forma de llegar a la República Americana".

"El PLD hoy ha renovado la esperanza con un aspirante que despierta interés, que despierta pasión, que despierta alegría. Esa persona es Gonzalo", dijo Sánchez.

"Es el que mejor marca"

"Yo particularmente he tenido acceso a estudios de opinión, de percepción favorable y sin Gonzalo haber dicho de manera formal que se va a presentar, hoy por hoy, Gonzalo es el aspirante que mejor marca", fue la respuesta que dio Sánchez ante la pregunta de si tenía alguna medición que avalara la aceptación que, afirma, tiene el político.

"Ya solamente con anunciar que Gonzalo va a ser aspirante, ya se ha generado un ambiente favorable de esperanza", agregó.

"Proceso judicial no le impide ser candidato"

Castillo fue acusado, junto a otros exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, de corrupción administrativa. El Ministerio Público les imputó haber desfalcado al Estado con más de 17 mil millones de pesos. Estuvo preso por 15 días como medida de coerción y en la actualidad está a la espera del proceso judicial.

Sobre esta parte, Sánchez descarta que la imputación le impida ser candidato presidencial, debido a que "no ha sido condenado por ningún tribunal". También indicó que está seguro de que saldrá absuelto del proceso judicial.

"Gonzalo es simplemente una persona que ha sido interrogada, está imputada, pero absolutamente ningún tribunal ha determinado su culpabilidad. Por lo tanto, él está en el derecho legítimo de participación y estoy convencido también de que la instrumentación de ese expediente es una instrumentación vacía y que en su momento los tribunales tendrán oportunidad de decidir", indicó.

Empresario Además de político, Castillo es un empresario. Fue el presidente fundador de la empresa Helidosa Aviation Group, ahora Panorama Jets, dedicada a la aviación nacional e internacional. Precisamente, los aviones de su compañía fueron usados durante la pandemia del Covid-19 para traer al país a dominicanos varados en otras naciones ante el cierre mundial.